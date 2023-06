128 squadre e oltre 2.000 giovani calciatori in campo. Tutti i numeri della Misano Cup 2023

🔊 Ascolta l'audio

Sono passate poche ore dalla conclusione della manifestazione di calcio giovanile Misano Cup 2023; sono stati 48 giorni impegnativi che hanno visto scendere in campo 128 squadre della Romagna e delle Marche per un totale di oltre 2.000 giovani calciatori; si sono giocate 252 partite per un totale di 1.352 goal segnati.

La passione e l’entusiasmo dei giovani calciatori hanno fatto sì che sia stata un’altra straordinaria edizione ricca di emozioni sia nella vittoria che nella sconfitta, sia nel goal segnato che in quello sbagliato.

A loro auguriamo di diventare dei grandi calciatori ma soprattutto di diventare dei grandi uomini e di ricordarsi i valori che lo Sport gli ha insegnato – si legge in una nota della S.S. Misano, società organizzatrice -. Viva lo Sport, viva il calcio giovanile !!!

Un ringraziamento va a tutti gli istruttori e tecnici, ai dirigenti, che hanno accompagnato sul campo i giovani calciatori, agli oltre 5.000 spettatori che li hanno incitati e sostenuti.

Un particolare grazie a tutti i collaboratori della grande famiglia del S.S. Misano che hanno curato l’organizzazione, agli sponsor, alle famiglie Nanni, Gentilini, Signorini, all’Amministrazione Comunale in particolare all’Assessore allo Sport Filippo Valentini, al comitato provinciale FIGC di Rimini e alla sezione AIA di Rimini.

Arrivederci alla prossima edizione di Misano Cup, la casa del calcio giovanile.