Ubriachi al volante: 20 patenti ritirate nel fine settimana a Rimini

30 conducenti fermati, 20 positivi al test dell’etilometro. Due su tre. Questo il bilancio dei controlli effettuati nella notte fra venerdì e sabato dalla Polizia Locale di Rimini tra Marina Centro e Miramare.

Due posti di controllo, fatti nel turno dall’una alle sette del mattino, prima in via Regina Elena e poi su Via Principe di Piemonte, in cui gli uomini in borghese hanno quindi sanzionato una ventina di persone. A tutti è stato contestato l’articolo 186 del Codice della Strada che prevede la sospensione della patente di guida. Per 10 automobilisti, col tasso alcolico più elevato, è scattata anche la procedura penale e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Il “record” va ad una ragazza neopatentata che ha fatto segnare all’etilometro un tasso di 1,79 grammi per litro, anziché zero come previsto fino ai 21 anni di età.