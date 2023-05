Sos delle imprese al Governo. Una lettera aperta delle Camere di Commercio

🔊 Ascolta l'audio

Le aziende del territorio romagnolo colpito dal maltempo e le alluvioni “chiedono sostegno” e di “non essere lasciate sole a fronteggiare l’attuale emergenza“. I presidenti della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti e di quella della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini Carlo Battistini scrivono una lettera al presidente del Consiglio e ai ministri invocando una serie di misure per aiutare le aziende in vista del Consiglio dei ministri convocato d’urgenza per martedi e dedicato all’emergenza in Emilia-Romagna. In particolare, Guberti e Battistini chiedono di consentire alle banche una moratoria sui prestiti alle imprese alluvionate, coinvolgendo gli organi di vigilanza; l’immediata eliminazione di tutte le scadenze delle tasse, per il 2023, prevedendo anche la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d’imposta. E ancora prevedere per il settore agricolo l’eliminazione per il 2023 delle imposte sui redditi catastali e dominicali. Sempre per il settore agricolo, si chiedono ammortizzatori sociali, ad esempio, per gli operai a tempo determinato, e anche la possibilità di incrementare le percentuali di indennizzo per le colture colpite dall’alluvione, sulla base di quanto previsto dal fondo Agricat. “Ci rivolgiamo a voi per esprimere la nostra preoccupazione per la grave situazione delle imprese delle nostre province, particolarmente colpite dalle alluvioni che hanno devastato gran parte della regione Emilia-Romagna– scrivono Guberti e Battistini- Queste imprese sono il motore dell’economia locale e hanno saputo dimostrare, anche nella recenti difficoltà causate dalla pandemia e dagli effetti del conflitto Russia-Ucrania, capacità di resilienza e reazione, ma oggi hanno bisogno di sostegno per ripartire e superare questa grave crisi“. Da qui la richiesta di prevedere nei provvedimenti urgenti che il Governo sta predisponendo per fronteggiare i danni dell’emergenza meteo, delle misure che “sarebbero di grande aiuto per alleggerire il peso del debito e dare respiro alle attività produttive“. I numeti uno delle Ciaa si docono certi che “saprete ascoltare le istanze dei territori colpiti e dimostrare sensibilità e solidarietà verso chi ha perso tutto o quasi“. Altre azioni, riferite in particolare al comparto turistico, sono allo studio, si aggiunge, “in stretto contatto con il governo, la Regione e Unioncamere per poter intervenire in sinergia con le altre istituzioni del territorio non appena l’emergenza sarà passata“.