Sammaurese, Cristiano Protti lascia dopo 15 anni. Arriva il DS Pietro Tamai

Cristiano Protti, per quindici anni protagonista nel club giallorosso, di cui è stato presidente, lascia la Sammaurese. Arriva un nuovo direttore sportivo: l’ex Rimini Pietro Tamai.

LA NOTA DELLA SAMMAURESE CALCIO

“Con immensa commozione l’intera Sammaurese Calcio omaggia Cristiano Protti, deus ex machina della società e ora pronto per nuovi stimolanti progetti. Per noi tutti affettuosamente “Chicco”, Protti è stato protagonista della storia giallorossa per ben 15 anni, prima come numero uno del club e poi, dopo le dimissioni da Presidente, come capace e propositivo Responsabile dell’Area Tecnica a 360°, portando la Sammaurese ai suoi massimi livelli, ovvero gli otto anni consecutivi e strepitosi di Serie D dopo le fantastiche e vittoriose stagioni in Promozione ed Eccellenza.

Nel corso di un’emotiva conferenza stampa, tenutasi giovedì presso le strutture del Macrelli, Cristiano, affiancato dai suoi grandi amici e altri autori della ripartenza societaria del 2008, l’attuale Presidente Lorenzo Campinoti e il Vicepresidente Nicola Pozzi, nonché da Fabio Rossi e Mauro Paganelli, ha ringraziato dirigenti, sponsor e giocatori annunciando la sua uscita dal sodalizio.

Siamo noi comunque a doverti ringraziare caro Chicco, perché senza di te la Sammaurese non si sarebbe distinta nelle massime categorie regionali e, successivamente, nella più nobile serie dilettantistica, calcando i campi di stadi leggendari (come dimenticare il 2-2 al Tardini di Parma con le lacrime agli occhi!?) e sventolando in alto il vessillo giallorosso.

Grazie mille Chicco, non ci sono altre parole per dirti quanto significhi, e conterai in eterno, per la Sammaurese e la comunità di San Mauro Pascoli. In bocca al lupo per il tuo futuro!

Il percorso, solido come nel passato, prosegue in ogni caso con immutato entusiasmo sui medesimi binari intrapresi, sia in Serie D che, ovviamente, a livello giovanile. Continueremo a valorizzare i ragazzi che provengono dal vivaio e a migliorare la cantera stessa in un’ottica di crescita costante.

Contestualmente a ciò siamo lieti di comunicare l’arrivo di Pietro Tamai nel ruolo di Direttore Sportivo. Figura che non ha bisogno di tante presentazioni, vista la sua indubbia notorietà sul territorio romagnolo, Pietro vanta un passato di calciatore dilettante di alto livello [precoce esordio a Bellaria, a 16 anni ancora da compiere, nel vecchio campionato di Promozione quando l’Eccellenza non esisteva ancora; a seguire una carriera tra Serie D, Eccellenza e Promozione con trascorsi tra Veneto (Ospedaletto e Bassano) e Trentino (Rovereto), prima del ritorno in Romagna (Imolese e ben quattro campionati conquistati tra Cesenatico, Cattolica, Voltana e Savignano sul Rubicone) e del finale di carriera tra Ronta, Novafeltria, Borgo San Giuliano, Rivazzurra e campionato sammarinese.

Inoltre Pietro, profondo conoscitore del settore calcistico, ha vissuto esperienze di elevato profilo in ambito dirigenziale a Misano, Riccione, Cattolica, Coriano e, soprattutto, Rimini, compagine della sua città con la quale ha affrontato, con mansioni similari a quelle che svolgerà in giallorosso, Eccellenza, Serie D e anche Serie C.

A Pietro, certi di una proficua collaborazione, gli auguri di buon lavoro e il benvenuto ufficiale nella famiglia della Sammaurese!”