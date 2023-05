Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck al via a Misano World Circuit

🔊 Ascolta l'audio

Con il pensiero rivolto alle popolazioni e ai territori duramente colpite dall’alluvione, a Misano World Circuit si è aperto il weekend del Rubia Engine Oil Misano Grand Prix Truck. La grande filiera dell’autotrasporto si è radunata al “Marco Simoncelli” per conoscere le novità di un settore sempre più attento alla sostenibilità.

IL MINUTO DI SILENZIO PER L’EMERGENZA ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA – La stagione dell’European Truck Racing Championship si è avviata nel pomeriggio con le prime due delle quattro gare in programma nel weekend. Gara 1 è stata preceduta da un minuto di silenzio (che sarà ripetuto anche domani prima di Gara 3) per ricordare le vittime e tutta la popolazione colpita dall’emergenza di questi giorni. Anche i piloti hanno voluto testimoniare la loro vicinanza all’Emilia-Romagna, sensibilizzando alla raccolta fondi promossa dalla Regione.

Anche la smart e-cup, il primo ed unico campionato al mondo turismo elettrico la cui sesta stagione è scattata oggi da Misano World Circuit, si è stretta attorno a tutte le persone colpite e ai soccorsi protagonisti in queste ore in Romagna, con un pensiero speciale presente su tutte le auto in gara.

Sostegno alla Romagna è stato espresso anche da TotalEnergies, title sponsor con il marchio Rubia Engine Oil della tappa misanese. Una presenza che ha voluto sostenere concretamente la ripartenza del territorio.

TRUCK, UN SETTORE IN FORTE CRESCITA – Il Misano e Grand Prix Truck è da sempre un momento d’incontro importante tra le case costruttrici, le aziende della filiera e la community dell’autotrasporto. Presenti, a Misano, le più importanti case costruttrici – DAF, Ford Trucks, Iveco, Renault Trucks e Mercedes-Benz – che presentano tutte le novità di prodotto.

I dati del settore parlano di una crescita dei veicoli industriali, in Italia, che prosegue da nove mesi. Ad aprile il settore è cresciuto del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2022, mentre nei primi quattro mesi dell’anno la crescita ha superato l’11% rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno.

A trainare è soprattutto il segmento over 16 tonnellate, ma tiene anche quello dei medio-pesanti con massa totale a terra tra 6 e 15,99 tonnellate.

Secondo le stime dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), che si basano sui dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispetto allo scorso anno si registra un aumento dell’immatricolazione di camion elettrici, mentre è in flessione il settore del gas, principalmente per il prezzo alla pompa.

TESTR DRIVE IN PISTA E FUORI DAL CIRCUITO – Proseguiranno anche domani i test drive, organizzati dai media partner Vado E Torno e Trasportare Oggi in collaborazione con le case costruttrici DAF, Ford Trucks, Iveco, MAN, Mercedes-Benz e Renault Trucks. Sono 12 i mezzi complessivamente messi a disposizione da DAF; FORD; IVECO; MAN; MERCEDES-BENZ; RENAUL TRUCKS. Un’occasione unica per provare, sia in pista che sulle strade limitrofe al circuito, i veicoli delle più importanti case costruttrici europee e scoprire le loro caratteristiche tecniche e prestazionali. Le prove sono aperte a tutti coloro abbiano una patente C (Europea) in corso di validità. Le prenotazioni per i test drive si apriranno il sabato mattina presso i desk accoglienza.

250 CAMION PER IL RADUNO DEI DECORATI – Sono 250 i veicoli che partecipano al raduno dei camion decorati, in rappresentanza di un altro settore importante della filiera, che ha alle spalle una lunga tradizione. Per assistere a questo particolare appuntamento sono arrivati giornalisti sin dal Giappone.