Pontedera-Rimini, la vigilia di Marco Gaburro

Si riparte. I play off del Rimini partono dalla Toscana e non più da Gubbio, con i biancorossi che per passare il primo turno della fase a gironi devono andare a sbancare lo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera; in caso di pareggio alla fine dei 90 minuti di gioco (non sono previsti i supplementari) a staccare il pass per il turno successivo sarebbero infatti i padroni di casa in virtù del miglior piazzamento in regular season. Si gioca alle 20:45 (diretta testuale sul sito Newsrimini).

Al “Mannucci” i romagnoli hanno vinto tre volte (l’ultimo blitz nel ’97/’98), pareggiato in quattro occasioni e perso quattro volte, l’ultima il 5 novembre scorso, nella gara d’andata di questa stagione: 1-0 per i locali con gol partita di Aurelio (adesso al Palermo) al 43′ della prima frazione.

Il match di ritorno, l’11 marzo scorso al “Romeo Neri”, è finito 1-1, con i toscani avanti al 13′ con l’ex biancorosso Nicastro ed il pareggio dei padroni di casa con Vano al 29′ della ripresa.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Marco Gaburro.

“La squadra spero sia bene, la sensazione da fuori è che questi 18 giorni ci siano serviti perché non eravamo al nostro apice. Il tempo ha permesso intanto di recuperare alcuni infortunati che avevamo e poi fare una sorta di reset al quale noi tenevamo particolarmente, perché in una certa fase del girone di ritorno, anche se a volte abbiamo raccolto meno, questo ci ha permesso di resettare. Eravamo già orientati sul Pontedera. Questo non vuol dire che sia un avversario facile perché il sapere l’avversario come gioca non vuol dire, l’obiettivo è quello di passare il turno, i playoff si giocano per quello. È una corsa che permette di arrivare in serie B, sarebbe da stare a casa se non ci fosse quell’obiettivo lì”.

“Io non penso che fosse solo un problema di testa, ma tanti problemi che si sono sommati, partite di svolta, questo non ha permesso mai di trovare continuità in un contesto problematico com’è il girone di ritorno. Nell’ultima fase entrati in quel loop negativo, soprattutto in casa, in situazioni che portavano la squadra ad essere sempre in apprensione. Io penso che non si trattasse solo di una questione mentale. Questo è un reset globale perché si gioca una partita che non è la 20a di ritorno ma è una partita simbolica che rappresenta la gara di tutto un campionato. Il fatto che si giochi 18 giorni dopo ancora di più”.

Il Pontedera è una squadra alla quale è difficile fare gol. E avete l’occasione di riconquistare i tifosi. “Il Pontedera è una squadra difficile dal punto di vista tattico da sfondare, è una squadra quadrata, magari non è così prolifica. Al fischio d’inizio il Pontedera sarà al turno successivo e noi fuori, abbiamo 90 minuti per invertire questa cosa. Dobbiamo fare una partita intelligenti, ma comunque sbilanciata in avanti, che non vuol dire totalmente sbilanciata in avanti, ma con una propensione offensiva. Abbiamo una rosa completa, dobbiamo coinvolgere quanti più giocatori possibile, Noi lo dobbiamo soprattutto a noi stessi dimostrare di non essere quelli dell’ultimo periodo, noi però siamo convinti di non esserlo. Il fatto di fare una partita importante oltre che riavvicinarci ai nostri tifosi, che nell’ultimo periodo non hanno avuto tante soddisfazioni, questa cosa la dobbiamo soprattutto a noi stessi. Abbiamo lavorato un anno, non sono tanto d’accordo con la divisione di girone d’andata e di ritorno. La sommatoria di questi punti ci ha permesso di ottenere i play off. La Recanatese se andiamo a vedere i punti sono esattamente i nostri, ma al contrario. Il brutto è che ci si dimentica di quanto fatto nel passato. Dobbiamo giocare al massimo e godercela”.

“Si sapeva che c’era una scadenza sull’utilizzo dello stadio, abbiamo cercato di godercelo il più possibile, abbiamo fatto la rifinitura qui con un po’ di malinconia, perché qui si sta bene. Il nostro obiettivo è creare un problema, in questo momento non c’è. Se passiamo il turno ci sarà il problema, non so dirvi dove lo faremo, in sede di valutazione in base alla partita dopo. Adesso pensiamo al Pontedera”.

“Io più volta nel mio percorso mi sono trovato ad avere due risultati su tre. Questo ci dà un obiettivo chiaro, è un problema in meno che abbiamo. Per la preparazione della partita abbiamo sempre pensato al Pontedera, anche il Gubbio ha giocato con il 4-3-3, come il Pontedera”.

“La formazione l’ho decisa, non la dico perché è una partita importante, ma non ho dubbi. I recuperi sono tutti avvenuti, poi è evidente che non tutti sono in grado di giocare 90 minuti spinti. Chi entrerà in campo sarà a posto, le scelte saranno mie”.

Laverone ha detto di preferire il Pontedera al Gubbio per una questione anagrafica, di esperienza dell’avversario. “In questo tipo di partite contano tanti aspetti: l’esperienza, ma anche la corsa. Io penso che il Pontedera non è vero che non abbia esperienza, Nicastro, Espeche, che ha un’esperienza enorme. Se poi guardiamo la freschezze è sicuramente una squadra che ha giovani bravi. Se preferirli non sono d’accordo con il capitano”.

“Abbiamo fatto un periodo dell’anno in cui abbiamo usato Vano punta centrale, questo ci ha portato a defilare Santini. si è guardato da parte mia di guardare il rendimento di squadra. Dopo un po’ si è visto che la porta non si trovava facilmente comunque e ho avvicinano Santini all’area. Sta bene Michele e sta bene anche Mencagli. Il fatto che possano essere utili dipende. Avere in testa una formazione da far partire, ma anche come ultimare”.

Può rinunciare in questo momento a un giocatore di intensità come Biondi? “Il fatto che giochi o meno dipende da valutazioni diverse. Secondo me Kevin ha grande intensità, non è l’unico: il calcio è fatto di passo, di intensità, di giocate, di gol. Noi dobbiamo sempre valutare il mix, ci sta dando tanto, ma valuteremo”.

In caso di passaggio del turno il Rimini tornerebbe in campo già domenica 14 maggio, sempre in trasferta e sempre con l’obbligo di vincere entro il 90°. L’avversario dipende dall’esito di Gubbio-Recanatese: in caso di passaggio degli umbri i biancorossi se la vedrebbero con la Carrarese, in caso di vittoria della Recanatese con la vincente di Ancona-Lucchese.