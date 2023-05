Per gli 800 anni di Sant'Antonio a Rimini concerto dei Swingeneris

🔊 Ascolta l'audio

In occasione delle celebrazioni per l’ottocentenario del passaggio di Sant’Antonio a Rimini questa sera, 31 maggio, alle 21 in piazza Tre Martiri ci sarà il concerto live “Seguendo Te: ripercorrendo le strade di Sant’Antonio” dei Swingeneris.

L’appuntamento rientra nel ricco calendario di eventi che per tutta l’estate animerà la città in ricordo del Santo che mandato a predicare nelle nostre terre proprio a Rimini, dove erano diffuse le eresie, fece il miracolo dei pesci che ascoltavano la sua predicazione e della mula che si inginocchiò davanti all’Eucarestia.

Le prossime iniziative:

• 8 giugno ore 20:30 Messa e Processione del Corpus Domini con conclusione al Tempietto di Sant’Antonio

• 13 giugno Festa liturgica di Sant’Antonio

ore 8:00 >18:00 Adorazione eucaristica Santuario di Sant’Antonio (Paolotti)

ore 19:00 Celebrazione liturgica in Cattedrale con il Vescovo Mons. Nicolò Anselmi

e i rappresentanti delle famiglie francescane

• 16 giugno Convegno “Predicare ai pesci per parlare agli uomini”

ore 21:00 Sala Manzoni

Saluto del Vescovo Mons. Nicolò Anselmi e di fr. Roberto Brandinelli, Ministro della Provincia Italiana

di Sant’Antonio di Padova.

Interviene fr. Alessandro Ratti teologo e studioso antoniano.

Introduce Don Gabriele Gozzi, Vice direttore ISSR “A. Marvelli”

in collaborazione con l’ISSR “Alberto Marvelli”, L’Umana Dimora di Rimini e il Centro Giovanni Paolo II

• 30 giugno Convegno “La figura di sant’Antonio nel cammino e nell’arte”

ore 18:00 Aula Magna – Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”

“In cammino alla scoperta di Antonio”

fr. Andrea Calabria, Responsabile del Cammino di Sant’Antonio

“Vita, simboli e miracoli di Sant’Antonio nell’arte”

Alessandro Giovanardi, Critico e storico dell’arte

Coordina arch. Johnny Farabegoli, Ufficio Beni Culturali – Diocesi di Rimini

In collaborazione con: L’Umana Dimora – Rimini e I cammini di Francesco in Emilia Romagna

• 1 ottobre Pellegrinaggio Diocesano a Padova con il Vescovo

Sono previsti altri eventi:

• 31 maggio Concerto dei Swingeneris “Seguendo Te: Ripercorrendo le strade di Sant’Antonio”

ore 21:00 Piazza Tre Martiri, in collaborazione con il Meeting per l’amicizia fra i popoli

• 17 giugno Festa di Sant’Antonio “Sul ponte dei Miracoli” ai cantieri navali

Escursione in motonave, omaggio floreale alla stele del miracolo dei pesci

ore 18:30 Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Nicolò Anselmi

A cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli con la partecipazione delle Vele al terzo

• 29 giugno (luogo da definire) “Antonio, il santo dei miracoli”, oratorio per baritono, soprano, voce recitante coro e

orchestra Libretto di Giampiero Pizzol, musica di Alessandro Spazzoli

• 1 luglio Anteprima Collegamento al Cammino di Sant’Antonio da Rimini a Forlì

con pellegrinaggio sulla prima tappa da Rimini a Santarcangelo

A cura di: Cammino di Sant’Antonio, L’Umana Dimora, sedi di Rimini e Forlì-Cesena,

I Cammini di Francesco in Emilia Romagna

• 10/17 luglio Chiostro del Santuario delle Grazie, mostra: “Il santo dei Miracoli. Antonio a fumetti”

Iniziativa nell’ambito del “Festival Cartoon Club”

• All’inizio del nuovo Anno Scolastico “Luce, croce, voce e… noce. L’avventurosa vita di Sant’Antonio da Padova”

spettacolo teatrale per le scuole

• “Il miracolo della mula” rappresentazione teatrale in Piazza Tre Martiri

• Camminata ai luoghi dei miracoli a cura delle Associazioni Ponte dei Miracoli e “I cammini di Francesco in Emilia Romagna”