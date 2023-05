Matteo Fadda è il nuovo responsabile generale della Papa Giovanni XXIII

🔊 Ascolta l'audio

E’ Matteo Fadda il nuovo responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII. L’elezione è avvenuta oggi pomeriggio nell’assemblea che si è svolta a Rimini. Fadda, responsabile di zona per Torino e la Liguria, succede a Giovanni Paolo Ramonda, piemontese come lui. E’ stato eletto alla seconda votazione con 122 preferenze su 203 votanti, dietro di lui Adamo affri con 42 voti.

Matteo Fadda, sposato con Carla, padre di 4 figli naturali, è in Comunità dal 2005. Con la moglie hanno aperto la casa all’accoglienza di bambini in affido e di persone senza famiglia di San Giorgio Canavese (TO), diocesi di Biella, in cui vive.

Attualmente è responsabile della Papa Giovanni a Torino ed in Liguria, responsabile di Operazione Colomba, il corpo civile nonviolento di pace della Comunità, vice-presidente dell’associazione “Senza Confini” di Asti, presidente di “Condivisone fra i popoli”, l’Ong promossa dalla Papa Giovanni per gestire i progetti nei paesi all’estero.

L’assemblea generale giuridica è composta dal responsabile generale uscente, dai responsabili di zona e dai delegati che rappresentano la Comunità nelle varie parti del mondo. L’Assemblea avrebbe dovuto tenersi presso la Fiera di Cesena ma è stata spostata a Rimini a causa dell’alluvione che ha duramente colpito anche molte delle strutture della Comunità in Romagna.

Il nuovo eletto resterà in carica per 5 anni: il cambio alla guida si è reso necessario considerato che un Decreto del Dicastero vaticano per i Laici, approvato due anni fa da Papa Francesco, ha stabilito una durata massima di 2 mandati, 10 anni totali, per i responsabili dei movimenti e delle associazioni internazionali di fedeli laici.