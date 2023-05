Maltempo. La Protezione Civile del Veneto in aiuto a Riccione

🔊 Ascolta l'audio

È arrivata questa mattina la colonna mobile regionale della Protezione Civile Veneto a Riccione composta da oltre cinquanta persone, a cui si sono aggiunti dodici volontari della provincia di Parma; ad accoglierli, Daniela Angelini Sindaca di Riccione e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. Tutti insieme, coordinati da Gian Marco Venturoli, responsabile della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, interverranno seguendo le priorità indicate dai Vigili del Fuoco per aiutare la città in questo momento di criticità. L’area di ammassamento di mezzi e uomini è stata predisposta al parcheggio dell’Aquafan.