Maltempo, gli aggiornamenti su treni e strade

L’ondata di maltempo che ha colpito la Romagna con l’esondazione di vari corsi d’acqua, due vittime e centinaia di evacuati, ha avuto un forte impatto anche sul sistema dei trasporti. La situazione è migliorata dalla serata di ieri.

A partire dalle 19.30, ultimati con esito positivo i controlli da parte dei tecnici di RFI, la circolazione ferroviaria è gradualmente ripresa fra Forlì e Faenza (linea Bologna – Rimini) e fra Faenza e Ravenna (tratte Russi – Granarolo e Granarolo-Lugo-Lavezzola). La circolazione risultava ancora sospesa fra Russi e Lugo (linea Castelbolognese – Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara – Ravenna), dove è proseguito il monitoraggio delle squadre tecniche in attesa delle condizioni per avviare le attività di verifica ed eventuale ripristino dell’infrastruttura.

Sulle strade, ANAS ha riaperto al traffico la SS9 “via Emilia” dal km 72 al km 66,300 a Castelbolognese, in provincia di Ravenna precedentemente chiusa a causa della piena del fiume Senio. Permangono i sensi unici alternati lungo la SS65 “della Futa” in comune di Loiano (BO) e lungo la SS67 “Tosco Romagnola” a Dovadola (FC) dove il personale Anas prosegue con le attività di rimozione del materiale franato e il monitoraggio dei versanti. Riaperte al traffico, già dal pomeriggio di mercoledì, sia la SS 16 “Adriatica” a Mezzano, in comune di Ravenna che la SS 253 bis “Trasversale di Pianura” a Medicina (BO).