Conto alla rovescio per la Starcon 2023 a Bellaria-Igea Marina

Si avvicina la Starcon che si terrà dal 12 al 14 maggio presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina. La convention dedicata al mondo della fantascienza, della scienza e dei giochi avrà come ospiti d’onore Peter Weller, Richard Brake, Riky Dean Logan, Maurizio Manzieri, Paolo Attivissimo, Angela Avino e Claude Francis Dozière. Da Robocop al Trono di Spade passando per Ritorno al Futuro e il dietro le quinte delle produzioni di fantascienza, nelle giornate della manifestazione ci sarà la possibilità, tra le altre cose, di conoscere ancora meglio i Klingon, una delle razze più note di Star Trek e della fantascienza in generale: ci saranno infatti lezioni sull’uso della Bat’leth, la temuta arma dei guerrieri. Spazio anche al concorso di Fantamodellismo, trivia, giochi di ruolo, di comitato e da tavolo, escape room e la possibilità di partecipare alla grande sfida serale/notturna “Kobayashi Maru night”: tra quiz, prove pratiche e di astuzia, un intero venerdì sera dedicato al divertimento. Sabato e domenica si terranno gli incontri con gli ospiti d’onore e la tradizionale e colorata sfilata dei costumi. Sabato sera, inoltre, saranno consegnati i premi delle sfide giocate sia in Starcon sia durante l’anno nei vari tornei che si dipanano tra una convention e l’altra. Sarà inoltre consegnato il Premio Alberto Lisiero e il fondatore del club sarà ricordato con alcuni filmati nel decennale della sua scomparsa.

Sarà l’artista Maurizio Manzieri, primo italiano nella storia ad essere stato nominato ad un premio Hugo, il massimo riconoscimento nel campo della fantascienza internazionale, a ricevere il “Premio Alberto Lisiero” dedicato al fondatore dello Stic Star Trek Italian Club. Manzieri lavora da oltre 25 anni come illustratore nel campo dell’editoria fantastica.

La Starcon 2023 al suo interno ha diverse manifestazioni: STICCON XXXV – Convention ufficiale dello STIC-AL organizzata da STIC – Star Trek Italian Club;

“Kronos One – I giorni dell’Onore”, la convention ufficiale di Italian Klinzha Society – Ass. Culturale; Chevron 5 – Convention ufficiale dello SG-F Stargate Fanclub Italia SG-F Stargate Fanclub Italia. L’evento è organizzato da Stic-Al, Iks, Sgf, Ultimo avamposto, in collaborazione con Star Wars Universe, La Bettola di Yoda, Rocca Prop.