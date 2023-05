Allagamenti nel ravennate, 250 evacuati. Chiusa la SS16

🔊 Ascolta l'audio

Diverse zone della Romagna si risvegliano questa mattina allagate per le piene dei fiumi che la attraversano, ingrossati dalle piogge delle ultime ore, in particolare nella provincia di Ravenna dove sono state evacuate oltre 250 persone. Il Centro coordinamento soccorsi costituito in Prefettura e i Coc stanno costantemente e attentamente monitorando le criticità, mentre i sindaci di Ravenna, della Bassa Romagna e del faentino lavorano senza sosta per prendere tutti i provvedimenti necessari per mettere in sicurezza le popolazioni coinvolte. Per quanto riguarda il capoluogo, le due situazioni più critiche sono quelle dei fiumi Lamone e Montone e si raccomanda la massima attenzione agli abitanti da un lato delle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco e tutte le case sparse; dall’altro di Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri.

In provincia di Ravenna, il Sillaro ha rotto I’argine nel territorio di Conselice, dove si sono concluse le operazioni evacuazione di circa 60 residenti; restano sempre attivi sul posto i presidi formati da Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Nelle prime ore della mattina, a causa della confluenza del Marzeno con il Lamone, si è verificata l’esondazione delle acque in diversi punti nel territorio del Comune di Faenza, rendendo necessario evacuare un centinaio di residenti. Per quanto riguarda la situazione del restante territorio provinciale, criticità si sono verificate nel territorio del Comune di Castel Bolognese, in particolare nella località di Biancanigo dove sono stati sgomberati un centinaio di residenti.

Per quanto riguarda le linee ferroviarie, le tratte Bologna- Rimini e Faenza – Ravenna sono interrotte, mentre la linea Firenze – Faenza è ancora attiva. La situazione in tutto il territorio provinciale è costantemente seguita e in raccordo con l’Agenzia regionale di Protezione civile sono state predisposte misure preventive di contenimento di possibili esondazioni dei fiumi della Provincia e sono in programma, con l’8° Reggimento Genio Guastatori e le Regioni Toscana e Veneto, interventi di ripristino delle aree interessate dagli eventi avversi.

La piena dei fiumi Lanone e Montone ha portato Anas a chiudere al traffico la statale 16. Saranno presenti in loco squadre di pronto intervento e Forze di polizia per reindirizzare il traffico.