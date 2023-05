Al via la Misano Cup 2023 con oltre 2mila giovani calciatori in campo

🔊 Ascolta l'audio

La manifestazione di calcio giovanile Misano Cup 2023 che vede la partecipazione di 128 squadre della Romagna e delle Marche per le categorie Under 17 2006, Under 16 2007, Under 15 2008, Under 14 2009, Pulcini 2012, Pulcini 2013 e Primi Calci 2014/2015 prende ufficialmente il via.

Saranno oltre 2.000 i giovani calciatori che scenderanno in campo allo Stadio Santamonica e al centro sportivo Misano Football City di Misano Adriatico fino al prossimo 11 giugno.

Questo il programma della prima settimana allo Stadio Santamonica:

Mercoledì 3 Maggio per la categoria Under 15 2008 Trofeo Dott. Alfiero Gentilini alle Ore 18,00 Rimini United – Vismara, per la categoria Under 17 2006 Trofeo Umberto Nanni alle Ore 19,30 Meldola – Asar Riccione e alle Ore 21,00 Villa S.Martino – River Delfini;

Giovedì 4 Maggio per la categoria Under 15 2008 Trofeo Dott. Alfiero Gentilini alle Ore 18,00 Bellaria – Stella Rimini, per la categoria Under 17 2006 Trofeo Umberto Nanni alle Ore 19,30 Bakia Cesenatico – Stella Rimini e alle Ore 21,00 Gabicce – Bellaria;

Venerdì 5 Maggio per la categoria Under 15 2008 Trofeo Dott. Alfiero Gentilini alle Ore 18,00 Young Santarcangelo – KSport Montecchio, per la categoria Under 17 2006 Trofeo Umberto Nanni alle Ore 19,30 Sammaurese – Muraglia e alle Ore 21,00 KSport Montecchio – Savignanese.

Sabato 6 Maggio dalle Ore 15,30 alle Ore 21,30 scenderanno in campo i Pulcini 2013 con la partecipazione di Misano, Del Conca, Vismara, Rivazzurra, Rimini United, Gabicce Gradara, Promosport, Savignanese, Accademia Rimini, Morciano, Academy Montecchio, Titano Academy, Stella Rimini, Edelweiss Jolly, Villa S.Martino e ST Young Cattolica.

Tutti i risultati e le classifiche saranno disponibili sul sito ufficiale www.ssmisano.it.