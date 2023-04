Torneo Kim e Liu Nord Est: tante medaglie per le società riminesi

🔊 Ascolta l'audio

Sabato 15 aprile si è tenuto a Caorle (Ve) il Torneo Kim e Liu Nord Est per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino, per i giovanissimi dai 6 agli 11 anni, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo con il progetto “Sport e Salute”.

Le società riminesi hanno fatto man bassa di podi.

Taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione:

Settore combattimento: otto medaglie d’oro, conquistate da Margherita Bascmurina, Varvara Kushnareva, Andrea Paulazzo, Mai Mouna Diarra, Francesca Fedele, Khawla, El Bakri Sebastian Pantucci e Greta Corrente, due d’argento, conquistate da Enea Makariev e Mattia Pierelli, e due di bronzo conquistate da Flavia Fedele e Ludovica Calesini.

Yonghon Villa Verucchio:

Settore Forme freestyle: oro per Nina Costanza, Alice Bartoletti, Dafne Carlini, Irene Presepi, Devis Mauro Guerrini, Diego Lombardini, India Macari, Gaia Molari e Oliver Fattori; argento per Adele Rotella, Elisa Tizzoni, Sofia Tura, Monica Clementi, Alessandro Marinelli e Manuel Pulga, e bronzo per Vittoria Perazzini, Damian Gabatiuc e Francesco Tinelli.

Settore combattimento: oro per Matteo Baracchini e Landolfo Lorenzo, e argento per Giulio Lanzano.

I risultati sono di ottimo auspicio per il torneo internazionale che si terrà dal 9 all’11 giugno a Roma.