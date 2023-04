SM Academy: la Primavera 4 chiude in casa, sfida play-off per la Serie A2

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

Trascorse le vacanze pasquali, le ragazze della Primavera sono pronte a tuffarsi nel rush finale di campionato con il mirino ben puntato sulla salvezza. Al momento la zona da evitare, ossia le ultime due posizioni occupate da Napoli e Tavagnacco, entrambe a 16 punti, dista appena due lunghezze dalle Titane, che domenica ospiteranno la Lazio, con l’idea di procacciarsi quel bottino pieno che manca da due giornate e che potrebbe schiudere ad interessanti scenari, dal momento che Napoli e Tavagnacco, questo stesso fine settimana, saranno opposte a Juventus e Inter. Nessuna combinazione di risultati, in ogni caso, porterebbe a verdetti definitivi: altri due turni andrebbero disputati dopo questo, e per le ragazze di Iencinella sarebbe importantissimo lanciarsi in quell’ultimissimo tratto del cammino con buone sensazioni in corpo e, soprattutto, con altro prezioso fieno in cascina. La Lazio sarà a Domagnano domenica pomeriggio. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta su Titani.TV.

Nel frattempo una buona notizia ha raggiunto le ragazze Under 12: il criterio del maggior numero di giocatrici impiegate nel triangolare di chiusura della fase a girone ha permesso loro di conquistare l’accesso alla Fase Regionale della Danone Cup. Anche in questo caso sarà un triangolare a stabilire chi proseguirà il cammino e chi si fermerà a questo step del torneo. Le partite del Girone C, che comprende, oltre alla San Marino Academy, Riccione Femminile e Bologna, si svolgeranno domenica mattina a Riccione, con fischio d’inizio fissato indicativamente alle ore 10:00. Accederanno alla Fase Interregionale le vincenti dei tre gironi e le due migliori seconde. Le stesse Under 12 saranno in campo anche sabato per la 9° giornata del Campionato Sammarinese. In questo caso l’impegno sarà pomeridiano: alle 15:00, a Falciano, le giovani Titane sfideranno i pari età del Faetano/San Giovanni.

Le Under 15 disputeranno la seconda giornata del girone di ritorno, con l’idea di reagire subito dopo il k.o. incassato a Firenze. Anche stavolta le ragazze di Piva, scivolate al terzo posto alle spalle del Parma, giocheranno fuori casa: sarà la Ternana ad ospitarle nel confronto che andrà in scena sabato alle 18:30.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Si preparano a concludere il percorso di campionato i ragazzi della Primavera 4. L’ultimo atto, per la formazione allenata da Nicola Cancelli, sarà casalingo. La Pergolettese farà visita ai Titani, sabato pomeriggio, all’Ezio Conti di Dogana, con fischio d’inizio programmato alle 15:00. Anche gli Under 15 e gli Under 17 affronteranno l’ultima fatica casalinga durante questo fine settimana, ma nel loro caso ci sarà poi un altro impegno prima del definitivo congedo dal campionato. L’Imolese farà visita alle formazioni di Belluzzi e di Bonesso nella giornata di domenica: al mattino (ore 11:00) toccherà ai più giovani, al pomeriggio (ore 15:00) ai più grandi. In entrambi i casi, l’Ezio Conti di Dogana farà da teatro del confronto.

Campionati regionali e provinciali

Come i ragazzi della Primavera, anche gli Allievi Provinciali vivranno la giornata conclusiva del proprio campionato fra le mura amiche. Non l’Ezio Conti ma lo stadio di Montecchio farà da cornice alla sfida che vedrà opposti i ragazzi di Zanotti all’Athletic Poggio. Si gioca domenica mattina alle 10:30. Già esauriti invece gli impegni di campionato per Under 15 e Under 14 Provinciali, questi ultimi nella doppia declinazione dei tornei a undici e a nove. La squadra di Baschetti esordirà nella Coppa Primavera di categoria facendo vista allo Young Santarcangelo, che attende i Titani, a Sant’Ermete, domenica alle 10:00. Gli Under 14 a nove debutteranno invece fra le mura amiche di Acquaviva, e nel loro caso l’avversario sarà l’Alta Valconca. Qui si gioca sabato alle 17:45. Gli Under 14 di Piselli sono invece già alla 7° giornata della loro Coppa Primavera. Dopo aver perso lo scontro diretto con la Sanges, i giovani Titani cercano un pronto riscatto contro l’A.S.A.R., loro ospite nel confronto di domenica mattina (ore 10:30) a Domagnano. Scendendo di età, sarà la 9° giornata a tenere banco nei tornei in cui sono impegnate le formazioni “A” e “B” degli Esordienti Provinciali. I primi giocheranno ad Acquaviva contro la Sanges, mentre i secondi a Fiorentino contro la Promosport. Entrambe le gare avranno inizio alle 10:00 di domenica.

SETTORE FUTSAL

Settimana cruciale per le ragazze della Serie A2, che si apprestano ad affrontare l’Infinity Futsal in uno scontro diretto dall’enorme peso specifico nella corsa alla post season. Grazie alle roboanti vittorie con CUS Milano e Corticella, infatti, Lanzarotti e compagne si sono portate a ridosso di quella zona play-off delimitata proprio dall’Infinity. Tre punti appena, oggi, separano le due rivali, e all’andata la spuntò la San Marino Academy: il confronto di domenica si carica pertanto di enormi significati nell’economia di una stagione che, per le ultime due giornate, riserva alle sammarinesi avversari sulla carta più accessibili rispetto a quelli delle venete. Inutile dire che i migliori progetti della San Marino Academy includono la vittoria-sorpasso, con l’invitantissima prospettiva, poi, di essere padrona del proprio destino. Ma prima c’è da espugnare un campo complicatissimo. Si gioca, come detto, domenica. Teatro dello scontro diretto sarà il PalaRosà dell’omonima località in provincia di Vicenza. Fischio d’inizio alle 16:00.

Ufficio Stampa San Marino Academy