Si ferma a Trento la striscia vincente dell'Omag-MT. L'Itas si impone 3-1

ITAS TRENTINO-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-1 (15-25 25-18 25-22 25-20)

IL TABELLINO

ITAS TRENTINO: Bonelli 5, Mason 12, Meli 13, Dehoog 18, Michieletto 5, Fondriest 7, Parlangeli (L), Joly 5, Moretto 3, Michieletto, Libardi (L). Non entrate: Stocco, Bisio, Serafini. All. Saja.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 2, Babatunde 7, Turco 5, Bolzonetti 14, Parini 4, Perovic 26, Caforio (L), Saguatti 2, Covino 2, Salvatori 1, Aluigi, Biagini (L). Non entrate: Cangini. All. Barbolini.

ARBITRI: Pasin, Cavicchi.

NOTE – Spettatori: 427, Durata set: 22′, 25′, 31′, 25′; Tot: 103′. MVP: Dehoog.

Top scorers: Perovic N. (26) Dehoog C. (18) Bolzonetti A. (14)

Top servers: Babatunde M. (2) Turco A. (2) Parini S. (1)

Top blockers: Meli D. (5) Michieletto F. (2) Bolzonetti A. (2)

CRONACA E COMMENTO

La trasferta al Sanbàpolis contro l’ex Stefano Saja non ha permesso alle “Zie” di muovere la classifica. Le maggiori percentuali di ricezione e la determinazione delle attaccanti trentine hanno consentito all’Itas di far bottino pieno. In casa Omag-MT c’è il rammarico di non aver dato continuità a quei momenti di crescita tecnica che si erano visti nelle ultime gare.

Le ragazze di Barbolini sono partite a bomba mettendo in difficoltà le padrone di casa sfruttando al massimo l’arma del servizio aggiudicandosi così il primo set. Nel secondo parziale sono state incollate alle avversarie fino a metà set, poi la Itas ha alzato il ritmo, ha preso le misure alle avversarie e l’Omag-Mt è calata vistosamente. Il terzo set è stato diverso e tutto lasciava presagire un finale ai vantaggi, ma è bastata una decisione arbitrale alquanto dubbia a far saltare i nervi a Turco e compagne. Il punto del 23-24 messo a terra dalle “Zie” è stato fatto ripetere per una palla vagante quando già i giochi erano fatti, poi ci ha pensato Meli con un ace a ribaltare il risultato. Nella quarta frazione le romagnole hanno mollato gli ormeggi dopo aver incassato due cartellini rossi per proteste. L’Itas ha controllato il set tenendo sempre a distanza l’Omag-MT e si è aggiudicata l’incontro.

Solo domenica al PalaMarignano nel match contro Brescia si saprà quale sarà la posizione finale e quale sarà l’avversaria nella semifinale playoff, a meno che lunedì Talmassons non vinca proprio a Brescia, evento che regalerebbe già all’Omag-MT la terza posizione.

Serie A2 Femminile Pool Promozione

RISULTATI

Futura Giovani Busto Arsizio-Roma Volley Club 2-3 (22-25, 25-16, 19-25, 25-23, 9-15)

Valsabbina Millenium Brescia-Cda Talmassons 0-0 Non ancora disputata

Bsc Materials Sassuolo-Volley Soverato 3-1 (25-23, 20-25, 25-18, 25-18)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Lpm Bam Mondovi’ 3-0 (30-28, 25-22, 25-16)

Itas Ceccarelli Martignacco-Volley Hermaea Olbia 3-1 (27-29, 25-17, 25-16, 25-23)

Itas Trentino-Omag-Mt San Giovanni In M.No 3-1 (15-25, 25-18, 25-22, 25-20)

Serie A2 Femminile Pool Promozione

PROSSIMO TURNO

16-04-2023 17:00

Roma Volley Club – Itas Trentino

Cda Talmassons – Futura Giovani Busto Arsizio (14-04-2023 20:00)

Bsc Materials Sassuolo – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Itas Ceccarelli Martignacco – Lpm Bam Mondovi’

Volley Soverato – Volley Hermaea Olbia (15-04-2023 18:00)

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Valsabbina Millenium Brescia

Roma Volley Club 78 (24 – 1); Itas Trentino 71 (23 – 4); Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 (19 – 6); Valsabbina Millenium Brescia 56 (19 – 7); Cda Talmassons 53 (17 – 7); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 53 (17 – 8); Futura Giovani Busto Arsizio 53 (17 – 10); Lpm Bam Mondovi’ 52 (17 – 10); Bsc Materials Sassuolo 50 (17 – 10); Itas Ceccarelli Martignacco 48 (15 – 10); Volley Soverato 37 (12 – 13); Volley Hermaea Olbia 31 (11 – 16).