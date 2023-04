🔊 Ascolta l'audio

RivieraBanca Basket Rimini-Moncada Energy Agrigento 72-79 (22-17, 12-18, 13-15, 25-29)

IL TABELLINO

RivieraBanca Basket Rimini: Jazz Johnson 25 (6/9, 3/6), Simon Anumba 15 (6/8, 0/1), Stefano Masciadri 14 (1/3, 3/5), Andrea Tassinari 7 (0/2, 1/10), Ursulo D’almeida 5 (1/5, 0/1), Aristide Landi 4 (1/2, 0/8), Alessandro Scarponi 2 (0/2, 0/4), Elia Morandotti 0 (0/0, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0), Nicolò Baldisserri 0 (0/0, 0/0), David Sirri 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 39 13 + 26 (Ursulo D’almeida 14) – Assist: 11 (Aristide Landi 4).

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 26 (2/5, 5/11), Alessandro Grande 16 (2/7, 3/7), Cosimo Costi 10 (3/6, 1/5), Daeshon Francis 9 (3/6, 1/1), Albano Chiarastella 7 (2/2, 1/4), Kevin Marfo 7 (3/4, 0/0), Mait Peterson 2 (1/3, 0/0), Matteo Negri 2 (1/1, 0/1), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 13 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Lorenzo Ambrosin 9) – Assist: 17 (Albano Chiarastella 5).

I RISULTATI DELLA 3a GIORNATA DELLA FASE A OROLOGIO E LA CLASSIFICA DEL GIRONE BIANCO DI SERIE A2

CRONACA E COMMENTO

RivieraBanca torna al Flaminio, dopo l’impresa di Pasqua a Trapani, dov’è uscita vincitrice pur priva di Ogbeide, Bedetti, Meluzzi e Johnson. Proprio quest’ultimo torna a disposizione per la sfida al vertice con la Moncada Energy Agrigento, con entrambe le formazioni a quota 8 nella classifica del girone bianco.

RBR parte con Tassinari, Johnson, Anumba, Masciadri e D’Almeida. Agrigento con Grande, Costi, Chiarastella, Peterson e Francis.

La partita. I primi due punti sono di Costi (0-2). Anumba fa un brutto passaggio in attacco, poi si rifà con una stoppata spettacolare. Bisogna aspettare quasi tre minuti per vedere il primo canestro di Rimini, lo segna dalla lunetta D’Almeida, che fa 1/2: 1-2 a -7’07”. Entrata di Johnson e sorpasso RBR: 3-2. Canestro dalla media di Anumba: 5-2. Tripla di Masciadri: 8-2. Replica Francis: 8-5. Masciadri dalla lunetta fa 2/2 e Rimini doppia gli ospiti: 10-5 a metà parziale. Tripla di Costi: 10-8. Entrata di fisico di Johnson: 12-8. Un fallo in attacco manda in lunetta D’Almeida, che fa 2/2: 14-8 a -3’13”. Bomba di Ambrosin: 14-11. Anumba ai liberi fa 2/2: 16-11. Ancora Ambrosin da tre: 16-14. Bel canestro di Anumba dalla media: 18-14. Landi fa 2/2 dalla lunetta: 20-14. Canestro e libero aggiuntivo per Costi: 20-17 a -11″. Ancora una grande entrata di Johonson: 22-17 al 10′.

Costi è il primo a segnare anche nel secondo parziale e raggiunge già la doppia cifra: 22-19. Canestro di Anumba: 24-19. Tecnico alla panchina ospite: Masciadri imbuca il libero conseguente (25-19 a -8’44”). Landi fa 0/2 ai liberi. Canestro da sotto di Marfo: 25-21. Masciadri perde falla e commette il suo secondo fallo. Quarta tripla sbagliata da Landi. Non sbaglia, dall’altra parte del campo, Ambrosin, che infila la sua terza tripla: 25-24. Johnson da due: 27-24. Ancora canestro di Ambrosin, questa volta da due: 27-26. Il canestro di Grande vale il sorpasso alla Moncada: 27-28 a -5’11”. Rimini continua a non metterla dall’arco: 1/12. Ci deve pensare allora ancora Johnson in entrata: 29-28. Marfo da due: 29-30. Anumba da due: 31-30. Ambrosin fa 2/2 dalla lunetta: 31-32. Entra Morandotti. Per Francis fallo di sfondamento (in un primo momento gli era stato fischiato fallo a favore). Il numero 24 si arrabbia e si becca tecnico: 4° fallo e va in panchina. Johnson realizza il libero conseguente ed è perfetta parità: 32-32. Landi finalmente a segno dal campo: 34-32. Si entra nell’ultimo minuto. Grande segna in entrate e subisce il fallo di Morandotti: completa l’azione da tre punti riportando avanti i suoi: 34-35. È il punteggio con il quale si va all’intervallo.

A metà gara per RivieraBanca 10/15 (66,7%) da due, 1/14 (7,1%) dall’arco e 11/14 (78,6%) ai liberi. Per Agrigento 8/17 /(47,1%) da due, 5/16 (31,3%) da tre e 4/4 dalla lunetta.

Si riparte con un’azione da tre punti di Ambrosin, che sale a quota 16: 34-38. Johnson da due: 36-38. Canestro da sotto di Marfo: 36-40. Masciadri raccoglie la tripla sbagliata da Tassinari e imbuca sul suono della sirena dei 24″: 38-40. Tripla di Johnson e sorpasso Rimini. 41-40. Tre falli per Masciadri e Johnson. Negri da due: 41-42. Replica Anumba: 43-42. Grandi da tre: 43-45 a metà frazione. Grande canestro di Anumba ed è di nuovo parità sul 45-45. D’Almeida per il sorpasso: 47-45 a -2’05”. Time out Agrigento. Assist di Marfo per Chiarastella: 47-47. Tripla di Chiarastella, cinque punti consecutivi per lui: 47-50. La preghiera di Tassinari non va. Al 30′ ospiti avanti di tre: 47-50.

L’ultimo parziale si apre con due triple di Ambrosin e la Moncada Energy vola sul +9: 47-56 a -8’57”. Time out Rimini. Anumba fa 1/2 ai liberi: 48-56. Tripla di Grande e +11 ospite: 48-59. Canestro da tre di Masciadri: 51-59. Quarto fallo di Negri. Grande dall’arco: 51-62. Johnson subisce fallo, ma deve uscire: entra Scarponi, che va in lunetta e fa 2/2: 53-62. Anche Ambrosin fa 2/2 ai liberi: 53-64. Tripla di Johnson: 56-64. Antisportivo ad Ambrosin su Johnson, che fa 2/2 dalla linea della carità: 58-64 a -5’04”. Tripla di Tassinari: 61-64. Ambrosin ai liberi fa 2/2: 61-66. Peterson da due: 61-68. Assist di Grande per Francis, che ne mette due in contropiede: 61-70. Tripla di Johnson: 64-70 con poco più di tre minuti da giocare. Canestro in entrata di Francis: 64-72. Johnson in lunetta fa 1/2: 65-72 a -2’11”. Assist di Johnson per la tripla di Masciadri e RBR a -4: 68-72. Canestro di Chiarastella: 68-74. Tassinari ai liberi fa 2/2: 70-74 a -1’15”. Marfo fa 1/2 dalla lunetta: 70-75. Grande fa 2/2 ai liberi: 70-77 a -27″. Time out Rimini. Francis vola in contropiede: 70-79. Gli ultimi punti della gara sono due liberi di Tassinari. Finisce 72-79.

Rimini è tradita dalle percentuali di tiro: 15/31 (48,4%) da due e 7/35 (20%) da tre, più 21/26 (80,8%) dalla lunetta. Per gli ospiti 17/34 (50%) da due, 11/29 (37,9%) dall’arco e 12/13 (92,3%) ai liberi. RivieraBanca vince la lotta a rimbalzo: 42-36.

Top scorer dell’incontro è Ambrosin con 26 punti, seguito a ruota da Johnson, che chiude a quota 25. Chiudono in doppia cifra in casa biancorossa anche Anumba (15) e Masciadri (14). E in casa Agrigento Grande (16) e Costi (10).

La gara sarà trasmessa in differita su Icaro TV (canale 18) questa sera (domenica) alle 20:35.

LA NOTA DI RBR

La Rivierabanca getta il cuore oltre l’ostacolo ma non basta. Orfana ancora di tre giocatori (Ogbeide, Meluzzi e Bedetti), l’Rbr lotta fino al 70-74, ma con la sua grande esperienza la Moncada Agrigento passa 72-79 al cospetto di un Flaminio che non ha mai smesso un istante di incitare i propri beniamini (2.500 spettatori). A pesare anche la serata negativa al tiro da tre dei romagnoli, che aggiustano la statistica solo nel finale (7/35) dopo che al 30’ lo score indicava un anomalo 2/22. Non bastano il controllo dei rimbalzi (42-36) e i più tiri presi (66 a 63).

Rientra in quintetto Johnson al fianco di Tassinari e Anumba, sotto canestro Masciadri e D’Almeida. Apre Costi con lo 0-2, ma gestisce Rimini 8-2 Masciadri e 10-5 ancora Mascio. Statistiche al tiro molto basse, con l’Rbr ancora in vantaggio: 16-11 Anumba, 20-14 Landi. Il primo quarto si chiude sul 22-17 con Johnson. Se i biancorossi tirano dal campo con il 46% (6/13), la Moncada si ferma a 31% (6/19).

Il secondo quarto diventa più incerto. Costi segna il suo 10° punto con il -3 (22-19), ma Anumba e Masciadri ricacciano gli ospiti sul -6 (25-19). Parziale di 5-0 dei siciliani con Marfo e Ambrosin e sul 25-24 la partita è da giocare. A 5’11 dalla pausa lunga Agrigento mette il naso avanti con un punto di vantaggio (27-28). Mentre l’Rbr continua a bisticciare con il tiro dalla lunga distanza, Agrigento ci crede: 29-30 Marfo e 31-32 Ambrosin. Dopo il 34-32 con Landi, il primo tempo si chiude con il 2+1 di Grande (34-35). Per Rimini al 20’ anomalo e pesante 1/14 da tre punti (6%).

Il secondo tempo si apre con il 2+1 di Ambrosin (34-38), ma l’Rbr torna sopra: lo fa con Johnson che sblocca Rimini da tre (41-40) a 6’15 dal 30° dopo tempo memorabile di astinenza dalla lunga. Il quarto prosegue equilibrato: 45 pari Anumba a 5’37. Poi D’Almeida con il piazzato per il 47-45. A ruota però 0-5 tutto a firma Chiarastella e al 30’ è Moncada +3 (47-50). Per l’Rbr ancora 2/22 da tre.

Ultimi 10 minuti e Ambrosin la apre con due triple in fila di alto peso specifico (47-56). Grande spinge gli ospiti sul massimo vantaggio di 11 punti (48-59). Rimini si aggrappa a tutte le sue energie: tripla del 56 -64 di Johnson. A ruota fallo antisportivo di Ambrosin, dal quale la Rivierabanca ne esce rinvigorita: 2/2 ai liberi di Johnson e da tre Tassinari per il 61-64. Ma non basta: parziale di 6-0 di Agrigento e a 3’26” la Moncada torna a +9 (61-70). Rimini recupera la massimo fino al -4 (70-74) ma nel finale i siciliani non rischiano nulla e mettono in cassaforte i due punti sul 72-79.

