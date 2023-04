Rimini-Fiorenzuola 1-1: cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-FIORENZUOLA 1-1

IL TABELLINO

RIMINI: 12 Zaccagno, 3 Haveri, 5 Pasa, 6 Panelli (1′ st 25 Allievi), 7 Tonelli (36′ st 38 Matteo Rossetti), 8 Delcarro, 10 Gabbianelli (38′ st 19 Rosso), 11 Piscitella (38′ st 16 Mattia Rossetti), 27 Laverone, 31 Pietrangeli, 99 Vano (11′ st 9 Mencagli). A disp.: 1 Galeotti, 22 Lazzarini, 4 Tanasa, 13 Regini, 20 Accursi, 32 Tofanari. All. Gaburro.

U.S. FIORENZUOLA 1922: 12 Battaiola, 4 Potop, 6 Bondioli, 7 Sereni, 16 Quaini, 20 Oddi, 27 Cavalli, 31 Fiorini, 36 Piccinini (31′ st 24 Bontempi), 45 Danovaro (34′ pt 77 Egharevba), 70 Giani (24′ st 17 Anelli). A disp.: 1 Sorzi, 5 Frison, 18 Coghetto, 80 Giallombardo, 88 Kenzin. All. Tabbiani.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia.

ASSISTENTI: Michele Rispoli di Locri e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

4° UFFICIALE: Davide Albano di Venezia.

RETI: 8′ pt Delcarro, 32′ st Bondioli.

AMMONITI: Quaini, Panelli, Tonelli, Delcarro, Potop.

NOTE. Corner: 8-2. Spettatori: 2.631 (793 biglietti e 1.838 abbonati).

CRONACA E COMMENTO

Al “Romeo Neri” si trovano faccia a faccia le due squadre che hanno racimolato meno punti nel girone di ritorno: 14 il Rimini, sette il Fiorenzuola. In classifica i romagnoli sono decimi con 45 punti, gli emiliani tredicesimi a quota 39. I biancorossi vanno a caccia di una vittoria casalinga che manca dal 10 dicembre scorso anche per vendicare l’immeritato K.O. dell’andata. Tre squalificati in casa Rimini: Biondi, Santini e Sandri, due in casa rossonera: Mastroianni e Dimarco. Gaburro deve rinunciare anche a Gigli, infortunato. Parte titolare, nel Fiorenzuola, l’ex biancorosso Sereni.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi. In ero gli emiliani. Prima del calcio d’inizio minuto di raccoglimento per ricordare l’allenatore Massimo “Bobo” Gori, che da giocatore è cresciuto nelle giovanili biancorosse.

La partita. Si gioca. Al 7′ il tiro di Gabbianelli, deviato in angolo.

All’8′ sugli sviluppi del secondo angolo la difesa ospite non riesce ad allontanare, Delcarro mette in rete di prepotenza. Rimini 1-Fiorenzuola 0 e ottavo centro in campionato per il centrocampista ex Ancona.

Al 12′ sul traversone teso di Gabbianelli Delcarro non arriva.

Al 13′ Laverone calcia da lontano, Battaiola para in due tempi.

Al 16′ raccoglie la respinta corta della difesa e va alla battuta, Battaiola alza oltre la traversa.

Al 19′ Gabbianelli vede la sovrapposizione di Laverone e lo serve, cross per l’incornata da due passi di Delcarro, sfera che scheggia la traversa.

Al 21′ cross di Oddi dall’out di sinistra e colpo di testa di Giani, che manda il pallone a lato di poco.

Al 26′ Vano appoggia per Piscitella, che calcia a giro, conclusione debole tra le braccia dell’estremo ospite.

Al 28′ un errore di Panelli fa scattare il contropiede ospite, Sereni spara fuori.

Al 32′ Gabbianelli lavora bene palla, avanza e serve Piscitella, che conclude oltre la traversa.

Al 38′ Piscitella può provare l’uno contro uno, poi con la punta del piede mette in mezzo, il pallone gli torna sui piedi e calcia, esterno della rete.

Al 41′ tiro di Quaini e deviazione in angolo di Panelli. Il primo corner per gli ospiti, contro gli otto battuti dai locali.

Un minuto di recupero.

Si va all’intervallo con il Rimini avanti di un gol.

Si gioca la ripresa. Al 10′ Egharevba mette il turbo a destra e mette in mezzo, pallone alto per Giani.

Al 19′ il destro di Sereni è lontano dal bersaglio.

Al 21′ la punizione di Quaini dai 25 metri è oltre la traversa.

Al 23′ prima Delcarro finisce a terra in area, poi sul cross di Laverone lungo, Tonelli la rimette in mezzo e Mencagli di testa alza la mira.

Al 29′ rimessa laterale di Oddi, finta di Quaini e battuta di Fiorini, conclusione potente, che sfila a lato.

Al 32′ Sereni su punizione chiama alla respinta Zaccagno. L’azione continua e Bondioli in mischia pareggia. 1-1.

Quattro i minuti di recupero.

Al 49′ cross di Laverone, Mattia Rossetti che controlla e calcia, spedendo fuori l’ultima opportunità.

Finisce 1-1.