Primi due mesi del 2023. Segnali incoraggianti per il turismo

Numeri incoraggianti per il turismo riminese nei primi due mesi dell’anno. Anche se gli eventi di capodanno, le fiere e i congressi non riescono, almeno per il capoluogo, ancora a far tornare ai dati del 2019. Stando all’Elaborazione del servizio statistica della Regione Emilia Romagna le presenze totali in tutta la provincia sono state 470mila, gli arrivi 163mila. L’80% dei numeri le fanno le due città più grandi.

A Rimini gennaio e febbraio registrano sul fronte degli arrivi +106,1% rispetto agli stessi mesi del 2022, ma meno 17% sull’ultimo anno precovid, e +51,9% per quanto riguarda le presenze turistiche, -14% sul 2019. Ancora meglio Riccione +114% nei turisti; +63,6% nei pernottamenti rispetto agli stessi mesi del 2022 e recupero anche sul 2019. Riccione è stata l’unica località della costa riminese ad avere il segno più sull’ultimo anno pre pandemia per arrivi (+4,8%) e presenze (+0,1%). Incoraggianti i primi due mesi anche per le altre città della costa, Cattolica, Bellaria-Igea Marina e Misano, e buoni segnali per l’entroterra.

“Anche l’ISTAT – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – conferma i riscontri avuti indirettamente dagli introiti dell’imposta di soggiorno: gennaio e febbraio sono stati mesi boom per Rimini sul fronte dei flussi turistici, trainati dalla coda del Capodanno e dal SIGEP. E tutto questo nonostante la pressoché totale scomparsa del mercato russo che solo per Rimini valeva fino al 2019 circa 25 mila presenze alberghiere/mese. Comunque bene, prosegue la risalita, marzo altrettanto soddisfacente a detta dei nostri operatori e una Pasqua da sold out, in attesa dei prossimi ponti primaverili e di un maggio di grandi eventi. Avanti così, Rimini!”

Il sindaco snocciola poi una serie di eventi che accompagneranno Rimini dalla primavera alla fine dell’anno: 150 appubtamenti con i testi i grandi concerti, da Vasco alla Pausini: “Rimini è pronta. Ci stiamo attrezzando per una grande estate – commenta –. Le analisi che fotografano il dato attuale e quello di prospettiva, indicano nella cosiddetta ‘vacanza esperienziale’ la formula vincente del turismo. Esperienziale è il contrario di standardizzato. La vacanza per essere attrattiva deve essere unica, fondata sull’identità del luogo. Per Rimini gli eventi sono anche questo, una caratteristica ritrovabile solo qui, come i Biglietti che Marco Missiroli invia nella sua città agli amici, o come la tre giorni per ricordare l’epopea dello Slego e di Thomas Balsamini, o la data zero di Vasco che torna allo stadio di Rimini 27 anni dopo quel 10 agosto 1996 che è nei ricordi di tanti. Oggi più che mai Rimini investe mettendo al centro uno dei suoi principali punti di forza che si fonda sulle capacità di tessere relazioni, incontri e divertimento: una formula vincente per essere attrattivi”.

Soddisfatta anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini, soprattutto sul recupero rispetto al 2019: “né semplice nè scontato – afferma -. Ci siamo riusciti grazie a una città che si è fatta trovare pulita e ordinata, a un’offerta di qualità, penso al nostro Giardino sul mare, a grandi eventi di intrattenimento, come per esempio il concertone in piazza per Capodanno o le nostre grandi mostre, e tanti eventi sportivi in grado di attrarre un pubblico numeroso”.

C’è, però, ancora tanto da fare sul mercato estero ammette. “Se prendiamo i primi due mesi dell’anno – dice Angelini – su un totale di 125.083 presenze, abbiamo avuto 110mila (109.170) italiani e 15mila (15.913) stranieri. E’ solo il 12,7%, nel caso di Riccione: è vero che sono i primi mesi dell’anno ma è troppo poco per una costa che vuole ambire a essere la prima destinazione dei paesi di lingua tedesca e a vantare un appeal internazionale. La prossima missione per la promozione all’estero, tra Monaco di Baviera e Vienna, sarà proprio finalizzata a recuperare il turismo straniero che è fondamentale per dare lavoro ai nostri operatori anche lontano dai periodi di alta o altissima stagione”. Rispetto al 2022 l’incremento dei villeggianti dall’estero è stato comunque significativo: + 272,3%.

L’Emilia Romagna si conferma il primo bacino turistico per Riccione con 24.640 presenze tra gennaio e febbraio (+10,2% sul 2019), seguita dalla Lombardia (23.361, + 11,3%) e dalla Puglia (8.376, + 7,7%). Crescono del 107,4% le presenze dalla provincia autonoma di Bolzano. Sul fronte estero il numero più alto dei pernottamenti è stato garantito dai romeni (1.359 tra gennaio e febbraio), seguiti dai tedeschi (1.032) e dagli spagnoli (597). “Abbiamo un mercato di prossimità che si dimostra solidissimo – conclude la prima cittadina -. Ora abbiamo il compito di superare i confini nazionali perché non possiamo avere meno ospiti tedeschi di quanti ne arrivano dal Friuli Venezia Giulia o dalla Sardegna”.