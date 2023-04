Mercedes EQ: la gamma elettrica della casa automobilistica tedesca

🔊 Ascolta l'audio

La transizione ecologica che sta facendo tanto parlare nell’ultimo periodo ci sta mettendo di fronte ad una serie di scelte per il nostro futuro, partendo dal modo in cui abbiamo concepito le nostre abitazioni, passando per l’industria e le attività produttive e arrivando anche alla mobilità.

L’Europa in questo periodo sta discutendo un piano per il quale si cercherà di passare totalmente all’elettrico nel 2035 in merito alle autovetture e per questo motivo moltissime case automobilistiche già da tempo hanno avviato i loro studi e le loro ricerche che stanno permettendo di mettere già oggi in commercio veicoli con alimentazione ibrida e full electric.

Anche Mercedes non è rimasta di certo a guardare e ha dato vita alla sua linea denominata EQ, ossia quella della mobilità elettrica intelligente che comprende sia automobili alimentate con il modello ibrido plug – in che i veicoli full electric alimentati a batteria.

La batteria a ioni di litio che caratterizza ogni modello EQ è notevolmente differente rispetto a quelle che vengono montate dalle altre case automobilistiche, offrendo così performance che rendono Mercedes anche un marchio molto autorevole nel campo della mobilità elettrica. Le nuove batterie sono infatti progettate per l’utilizzo quotidiano del veicolo, perfettamente temperate e studiate per l’efficienza pura. Questi fattori combinati permettono in sintesi di avere tempistiche di ricarica molto ridotte e una notevole autonomia.

La motorizzazione EQ è disponibile per diversi veicoli e a tal proposito ci sentiamo di suggerirvi di scoprire i modelli Mercedes elettrica sul sito web di Trivellato.it, concessionaria autorizzata con 14 sedi in Veneto. Trivellato non è però solamente un rivenditore: nelle prossime righe scopriremo l’innovativo Equalizzatore Trivellato, software che vi aiuterà nella scelta della vostra auto elettrica.

L’Equalizzatore Trivellato: di che cosa si tratta

L’Equalizzatore Trivellato – Voltage è un software appositamente creato per supportare il cliente nella scelta del miglior veicolo possibile sulla base delle sue esigenze, prevedendo in anticipo anche i costi futuri.

Tramite l’Equalizzatore Trivellato è infatti possibile mettere a confronto i diversi tipi di alimentazione dei diversi veicoli, inserire le peculiarità dell’utilizzo quotidiano che si intende farne e scoprire quindi tutte le spese di manutenzione future per l’automobile e la sua batteria.

Tramite questo sistema, raggiungibile tramite la scheda di ogni auto presente sul sito web, potrete scoprire nello specifico il risparmio auto elettriche rispetto a quelle alimentate con motore termico tradizionale, le prestazioni che vengono garantite e avrete anche modo di scoprire i diversi punti di ricarica presenti sul territorio, in modo da organizzare al meglio la vostra nuova routine quotidiana.

Il sistema in questione diventa così non solo un supporto che vi permetterà di comprendere nello specifico le differenze tra i vari modelli, ma uno strumento per riuscire a prevedere in anticipo i vari costi di manutenzione, comprendere il risparmio rispetto alle alimentazioni tradizionali e sapere già se in zona troverete dei punti di ricarica per la vostra nuova auto.

I modelli EQ anche per i SUV

Mercedes non si è limitata ad alimentare elettricamente le vetture di piccole dimensioni, ma ha dato vita anche alla linea EQ per i modelli più grandi della casa di Stoccarda, come i suv.

Sul sito di Trivellato troverete anche il nuovissimo Mercedes EQS SUV. Se invece siete in cerca di un’auto che possa rientrare sempre nella categoria SUV, ma di dimensioni ridotte per semplificare la vostra mobilità cittadina senza però rinunciare al comfort, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla nuova smart #1. Siamo certi che vi innamorerete di questo modello.