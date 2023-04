L'Omag-MT batte Brescia e fa suo il fattore campo nella sfida play off

🔊 Ascolta l'audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (25-13, 28-26, 21-25, 25-21)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 12, Babatunde 14, Turco 2, Bolzonetti 10, Salvatori 8, Perovic 14, Caforio (L), Saguatti 5, Covino 5, Aluigi 1, Cangini 1, Biagini (L). Non entrate: Parini. All. Barbolini.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pamio 4, Consoli 4, Ratti 7, Cvetnic 11, Torcolacci 11, Foresi 1, Scognamillo (L), Obossa 12, Boldini 4, Zorzetto 4, Munarini 3, Orlandi 1, Blasi (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Mesiano, Grossi.

NOTE – Durata set: 22′, 31′, 28′, 24′; Tot: 105′. MVP: Babatunde.

Top scorers: Perovic N. (14) Babatunde M. (14) Rachkovska V. (12)

Top servers: Covino C. (3) Babatunde M. (2) Pamio A. (2)

Top blockers: Salvatori C. (5) Babatunde M. (3) Consoli C. (2)

CRONACA E COMMENTO

Nell’ultimo turno della Pool Promozione, che coincide con l’ultima gara al Palamarignano, una grandissima OMAG-MT si è imposta sulla Valsabbina Millennium Brescia, consolidando il terzo posto in classifica. In questo modo, nell’eventuale gara3 di semifinale, avrà il vantaggio del fattore campo. Grande prova di cuore e coraggio delle Zie, che con grande determinazione hanno affrontato il match con grinta e voglia di portare a casa il risultato. Mvp di giornata Babatunde con 13 punti ed il 56% in attacco.

Ora il palcoscenico si sposta al PlayHall di Riccione dove domenica andrà in scena gara1 di semifinale sempre contro Brescia, 4° classificata della Pool Promozione.

La partita. Barbolini schiera Turco in palleggio e Perovic a chiudere la diagonale, Bolzonetti e Rachkovska alle bande, Salvatori e Babatunde al centro e Caforio libero. Beltrami risponde con Boldini in palleggio e Obossa opposto, Cvetnic e Pamio in banda, Consoli e Torcolacci al centro e Blasi libero. Parte subito con il turbo la Omag-MT, mette subito pressione alle avversarie tant’è che coach Beltrami ferma subito il gioco sul 7-3. Ancora due punti delle padrone di casa ed ancora time out chiamato da Brescia: 9-3. Si riprende con un ace di Bolzonetti e Beltrami cambia la diagonale Boldini/Obossa con Foresi/Ratti. Allunga ancora la Omag-Mt e per Brescia rientra la diagonale titolare: 15-6. Le lombarde accorciano e Barbolini ferma il gioco sul 16-11. Si riprende subito la Omag-Mt, con Bolzonetti e Perovic riallunga sul 22-13, poi ancora Salvatori e Rachkovska per gli 11 set point. Chiude Perovic al primo tentativo: 25-13.

Nel secondo parziale è Brescia a fare la voce grossa con Cvetnic, il break si fa importante e Barbolini chiama il time out sul 3-7. Le padrone di casa recuperano e questa volta è Beltrami a fermare il gioco sul 9-11. Piano piano la Omag-MT si riporta in parità e Beltrami riferma il tempo: 17-17. Il set procede con cambio palla costante: 19-19. La Omag-Mt allunga sul 22-20. Brescia si riporta in parità e Barbolini ferma il gioco sul 22-22. Perovic viene murata da Torcolacci: 22-23. A segno Perovic: 23-23. Obossa manda fuori per il set point Omag-MT: 24-23. Perovic spreca ed è 24-24. Ancora Perovic: 25-24. Anche Bolzonetti spreca: 25-25. Ancora Perovic: 26-25. Obossa per il 26-26 . Obossa sbaglia il servizio: 27-26 . Babatunde fa esplodere il PalaMarignano gremito: 28-26.

Il terzo parziale inizia con il “Giallo” del cartellino rosso a Cvetnic. La OMAG-MT sulle ali dell’entusiasmo per il terzo posto garantito vuole chiudere la pratica brevemente, ma di fronte non ha l’ultima arrivata. In campo Saguatti per Bolzonetti. Il set procede con cambio palla regolare: 9-9. Doppio cambio per le Zie: Aluigi e Covino rilevano Turco e Perovic per la Omag-Mt e Orlandi Pamio per Brescia: 12-14. Intanto Brescia allunga e Barbolini si gioca il secondo discrezionale: 15-20 . Due ace di Covino per il 18-21. Intanto sono quattro i set point per Brescia: 20-24. Chiude Cvetnic al secondo tentativo: 21-25.

Squadre completamente rivoluzionate per un match che non ha più niente da dire per la classifica. Dopo un inizio scoppiettante per le ospiti (0-5) le padrone di casa accorciano (3-5) e pareggiano: 8-8. Appena la Omag-Mt mette il naso avanti Beltrami ferma il gioco (11-10). Si aspetta solo la fine del match: 16-15. Sono tre i match point per la Omag-Mt: 24-21. Chiude Baby Cangini: 25-21.

IL DOPOGARA

Alice Pamio, schiacciatrice Valsabbina Millennium Brescia: “È stato molto emozionante tornare al PalaMarignano, la Omag-MT è stata molto brava e noi potevamo fare di meglio, però abbiamo altre partite per recuperare. Ringrazio comunque i nostri tifosi perché sono il nostro settimo giocatore in campo e anche oggi si sono fatti sentire. Per quanto riguarda la partita sicuramente nei primi nei primi due set c’è stata una pallavolo di altissimo livello. Il finale ci sarebbe piaciuto giocarcelo in maniera diversa, però la pallavolo è fatta anche di questo, abbiamo sicuramente altre partite per rifarci e non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo contro San Giovanni”.

Giulia Saguatti, capitano e schiacciatrice Omag-Mt: “Siamo molto contente della nostra stagione. Stiamo giocando, soprattutto nella Pool Promozione, un’ottima pallavolo e questo ci ha consentito di vincere moltissime partite. Spero che riusciremo ad esprimere lo stesso gioco anche nei play-off. Adesso inizia un campionato nuovo, ogni partita è molto importante, ogni partita è a sé. Giocherà anche l’emozione e la voglia di vincere, quindi secondo me si vedranno cose differenti rispetto a questa Pool Promozione. Mi auguro che venga tanta gente a vederci nelle semifinali che si svolgeranno al PlayHall di Riccione. Per noi non sarà la stessa cosa perché siamo abituate a giocare qui però cercheremo di far valere lo stesso il fattore campo”.

Serie A2 Femminile Pool Promozione

RISULTATI

Roma Volley Club-Itas Trentino 3-2 (25-19, 21-25, 25-16, 23-25, 15-8)

Cda Talmassons-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-18)

Bsc Materials Sassuolo-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 1-3 (22-25, 25-23, 19-25, 19-25)

Itas Ceccarelli Martignacco-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)

Volley Soverato-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-16, 25-19, 25-13)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-13, 28-26, 21-25, 25-21)

Serie A2 Femminile Pool Promozione

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Roma Volley Club 80 26 25 1 77 12

Itas Trentino 72 28 23 5 77 27

Omag-Mt San Giovanni In M.No 64 26 20 6 67 31

Valsabbina Millenium Brescia 59 28 20 8 67 39

Cda Talmassons 56 26 18 8 60 35

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 56 26 18 8 59 38

Lpm Bam Mondovi’ 55 28 18 10 62 41

Futura Giovani Busto Arsizio 53 28 17 11 64 43

Bsc Materials Sassuolo 50 28 17 11 61 49

Itas Ceccarelli Martignacco 48 26 15 11 52 41

Volley Soverato 40 26 13 13 49 50

Volley Hermaea Olbia 31 28 11 17 41 59

