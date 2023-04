L'Omag-MT batte 3-0 Sassuolo ed è matematicamente nei play off

🔊 Ascolta l'audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-BSC MATERIALS SASSUOLO 3-0 (25-16 25-23 25-21)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 5, Babatunde 6, Turco 1, Bolzonetti 19, Parini 7, Perovic 15, Caforio (L), Salvatori. Non entrate: Aluigi, Biagini (L), Saguatti, Covino, Cangini. All. Barbolini.

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pistolesi 15, Civitico 9, Busolini 4, Vittorini 4, Manfredini 13, Scacchetti, Pelloni (L), Masciullo 1, Bondavalli, Dhimitriadhi. Non entrate: Martinez Vela. All. Venco. ARBITRI: Giulietti, Somansino. NOTE – Durata set: 24′, 28′, 28′; Tot: 80′. MVP: Bolzonetti.

Top scorers: Bolzonetti A. (19) Perovic N. (15) Pistolesi A. (15)

Top servers: Parini S. (3) Manfredini L. (2) Pistolesi A. (1)

Top blockers: Civitico G. (3) Parini S. (2) Busolini F. (1)

CRONACA E COMMENTO

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Quattro su quattro partite centrate in Pool Promozione e le Zie conquistano la semifinale play off con due giornate di anticipo. Contro un’ottima Sassuolo, farcita di giovani talenti, la compagine di coach Barbolini non ha esitato e si è aggiudicata il match senza incertezze. Alessia Bolzonetti, in gran spolvero, è l’Mvp di giornata con 18 punti ed un ottimo 48% in attacco. In ogni caso grande merito a tutta la squadra che anche oggi ha dimostrato davvero di esserlo. Un grosso in bocca al lupo a Chiara Scacchetti, sperando che l’infortunio di oggi pomeriggio si risolva quanto prima. Intanto Roma si laurea campione e sale direttamente in serie A1. Sabato 8 aprile la Omag-MT affronterà a Trento l’Itas Trentino dell’ex coach Stefano Saja.

Il primo punto “reale “del primo set è una diagonale nei tre metri di Perovic, e questo accade solo sul 6-3 per la Omag-MT. Fino a quel momento era stato solo il festival degli errori. Poi il servizio di Bolzonetti mette a dura prova la difesa emiliana e coach Venco chiama la squadra a rapporto: 9-4. Si riprende a giocare e sull’11 a 6 Chiara Scacchetti abbandona il campo per una distorsione alla caviglia. Al suo posto entra Masciullo. L’Omag-MT approfitta della situazione ed allunga fino al nuovo discrezionale di coach Venco. 15-9. Tre punti consecutivi di Sassuolo e siamo 20-14. Una Pipe di Bolzonetti frena il tentativo di rimonta delle ospiti: 21-14 .È ancora un punto di Bolzonetti a dare otto set point alla Omag-MT. Chiude il set ancora Bolzonetti. 25-16.

Nel secondo set le due squadre camminano a braccetto fino al 4 pari. L’allungo delle padrone di casa non tarda a venire per costringere coach Venco al time out (9-5). Il vantaggio rimane immutato: 14-10. La correlazione muro-difesa sassuolese migliora ed i risultati non tardano ad arrivare: 16-16. Appena Sassuolo mette la testa avanti, Barbolini chiama il suo primo time out del match: 16-17. Le padrone di casa non ci stanno e ritrovano il vantaggio: 22-20. Il primo tempo di Parini fa sussultare il PalaMarignano, ma la palla è fuori e Barbolini ferma di nuovo il gioco chiamando il tempo: 24-23. Il bel salvataggio del duo Turco-Caforio sull’insidioso servizio di Manfredini dà la possibilità a Perovic di chiudere il set e così è: 25-23.

Nel terzo parziale il servizio di Manfredini lascia i segni sulla difesa marignanese e Barbolini vuole vederci chiaro chiamando il discrezionale sul 3-7. La Omag-MT morde il freno e si rimette subito in carreggiata. Venco chiama il tempo sul 12-12. Il set procede con un regolare cambio palla mentre Salvatori rileva Babatunde: 17-17. La Omag-MT piazza un mini break e Venco ferma subito il tempo: 19-17. Si discute in campo e scatta il cartellino per coach Venco. Perovic a segno per i tre match point sul 24-21 Chiude ancora Perovic. 25-21.

IL DOPOGARA

Coach Maurizio Venco – BSC Material Sassuolo: “Bella gara oggi! Come ho detto (no no non ve la voglio tirare!) San Giovanni in questo momento è la squadra che gioca meglio, lascio stare più forte o meno forte perché quest’anno si è visto che non ha molto senso, però sicuramente è una delle squadre che gioca meglio, una grande pallavolo, tutte veramente molto convinte, coinvolte, un gioco rapido. Secondo me San Giovanni è una che se la giocherà per in fondo e rischia anche di fare un bel fine stagione. Se devo votare la società come organizzazione, squadra, allenatore e tutto il contesto forse siete migliori che ho visto quest’anno. Io sono comunque contento. Vi auguro un bel finale perché avete tutto per essere una città meravigliosa, per cui vi posso solo fare i complimenti.”

Coach Enrico Barbolini – Omag-MT: “Sì, adesso lo possiamo dire, siamo stati bravi ma non solo oggi, Come dico sempre è un percorso che partito tanto tempo fa, dove non sapevamo neanche come ci chiamavano di nome. Quindi il fatto di ottenere questi risultati, dopo un percorso così lungo ma allo stesso tempo così avvincente, dà ancora più soddisfazione perché vuol dire che lavorare, stare insieme e cercare di mettere attenzione ai dettagli funziona. È stata una bella partita, mi fa piacere aver ricevuto i complimenti da Maurizio perché è un allenatore che conosco: abbiamo lavorato insieme un anno Sassuolo e lo stimo, perciò fanno ancora più piacere. Siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto, ottimisti Il futuro e non vediamo già l’ora ritrovarci la prossima settimana in palestra”.

RISULTATI

Lpm Bam Mondovi’-Roma Volley Club 1-3 (25-21, 17-25, 18-25, 23-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Ceccarelli Martignacco 3-0 (25-20, 25-11, 25-18)

Valsabbina Millenium Brescia-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-2 (24-26, 25-27, 25-17, 25-16, 15-13)

Volley Hermaea Olbia-Cda Talmassons 0-0 Non ancora disputata

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Bsc Materials Sassuolo 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

Volley Soverato-Itas Trentino 1-3 (20-25, 26-24, 28-30, 15-25)

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Roma Volley Club 76 24 23 1 71 8

Itas Trentino 68 26 22 4 72 23

Omag-Mt San Giovanni In M.No 61 24 19 5 63 27

Valsabbina Millenium Brescia 56 26 19 7 63 35

Futura Giovani Busto Arsizio 52 26 17 9 61 37

Lpm Bam Mondovi’ 52 26 17 9 59 38

Cda Talmassons 51 23 16 7 53 29

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 50 24 16 8 53 37

Bsc Materials Sassuolo 47 26 16 10 57 45

Itas Ceccarelli Martignacco 45 24 14 10 49 37

Volley Soverato 37 24 12 12 45 47

Volley Hermaea Olbia 30 25 11 14 38 50

PROSSIMO TURNO

09-04-2023 17:00

Futura Giovani Busto Arsizio – Roma Volley Club (08-04-2023 17:30)

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Talmassons (10-04-2023 19:00)

Bsc Materials Sassuolo – Volley Soverato (08-04-2023 18:00)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Lpm Bam Mondovi’ (08-04-2023 18:00)

Itas Ceccarelli Martignacco – Volley Hermaea Olbia (08-04-2023 18:30)

Itas Trentino – Omag-Mt San Giovanni In M.No (08-04-2023 17:00)

