La Settima Arte. Al Galli le premiazioni della quinta edizione

Si è svolta sabato sera al teatro Amintore Galli di Rimini, la cerimonia di consegna del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria, nell’ambito della V edizione de La Settima Arte Cinema e Industria che si conclude oggi, domenica, a Rimini.

Premiati l’Autore della Cinematografia e tre volte premio Oscar Vittorio Storaro (Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria ad honorem 2023), l’attrice, produttrice e icona del cinema internazionale Edwige Fenech e il regista e attore teatrale e cinematografico Gabriele Lavia che hanno ricevuto il Premio Speciale alla Carriera, BIBI Film (Premio alla Produzione), Teodora (Premio alla Distribuzione), Giada Calabria (Premio alla Scenografia), Michele Braga (Premio alla Musica).

Il premio viene attribuito ai professionisti dell’industria del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. I premiati sono stati selezionati dalla giuria di esperti presieduta dal regista Pupi Avati.

“Per noi è una grande soddisfazione potere premiare i grandi professionisti dell’industria del cinema che contribuiscono con il loro lavoro a fare conoscere ed apprezzare il Made in Italy in tutto il mondo – commentano Roberto Bozzi Presidente Confindustria Romagna e Alessandro Pesaresi Presidente delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna – Dal 2019 ad oggi, nelle sue cinque edizioni, La Settima Arte Cinema e Industria è diventata un punto di riferimento importante di confronto e dialogo, un progetto dove imprese, istituzioni ed enti operano insieme per la crescita della cultura in un’idea di sistema. Una strada che vogliamo continuare a percorrere in un’ottica di sviluppo comune per tutto il territorio”.

In apertura di cerimonia, alla presenza del Vice Presidente di Confindustria per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing Alberto Marenghi, è stato mostrato un estratto de L’Anima dell’Impresa, documentario prodotto da Confindustria.

Con “L’Anima dell’Impresa – spiega Alberto Marenghi, Vice Presidente di Confindustria per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing – Confindustria ha voluto raccontare gli imprenditori ‘dietro le quinte’: le emozioni, le difficoltà, le sconfitte e i successi di donne e uomini che guidano ogni giorno le nostre aziende. Sono le persone, con il loro talento e impegno, a rendere grande il marchio italiano nel mondo. E dietro ai risultati c’è molto più di un business plan: ci sono valori, fatica, lavoro di squadra. C’è una quotidianità poco nota al grande pubblico. Volevamo offrire una fotografia non patinata e distante dagli stereotipi, capace di stimolare una riflessione seria sul valore di fare impresa: un modo per contribuire a scardinare la visione antindustriale ancora così diffusa in Italia. La nostra industria culturale ha un ruolo strategico in quest’ottica, e il film di impresa può essere un potente canale di promozione e conoscenza”.

La settima Arte Cinema e Industria ha come proponenti Confindustria Romagna, Università Alma Mater Studiorum Bologna – Dipartimento delle Arti, Cinema Fulgor con la collaborazione del Comune di Rimini e Fellini Museum.

