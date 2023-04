Imolese-Rimini: diretta testuale. Partita in diretta su Radio Icaro

🔊 Ascolta l'audio

IMOLESE-RIMINI 1-1 PARZIALE

La partita è trasmessa in diretta su Radio Icaro (92FM), anche in streaming al link.

IL TABELLINO

IMOLESE: 1 Adorni, 8 Faggi (37′ st 44 Benssaia), 10 De Feo (23′ st 17 Mamona), 13 Camilleri, 16 Zanon, 20 Zanini, 28 D’Auria (43′ st 32 Macario), 45 Bertaso (23′ st 21 Bani), 77 Annan (23′ st 19 Agyemang), 94 Maddaloni, 99 Simeri. A disp.: 12 Manzari, 5 L. Serpe, 6 Fort, 24Lindholm, 26 Perez, 27 Tulli. All. Antonioli.

RIMINI: 12 Zaccagno, 7 Tonelli (36′ st 99 Vano), 11 Piscitella (36′ st Mattia Rossetti), 13 Regini (31′ st 3 Haveri), 15 Gigli, 19 Rosso (24′ st 10 Gabbianelli), 23 Sandri, 27 Laverone, 29 Santini, 31 Pietrangeli, 38 Matteo Rossetti (36′ st 5 Pasa). A disp.: 1 Galeotti, 22 Lazzarini, 4 Tanasa, 8 Delcarro, 9 Mencagli, 20 Accursi, 25 Allievi, 32 Tofanari, 66 P. Serpe, 83 De Rinaldis. All. Gaburro.

ARBITRO: Sajmir Kumara di Verona.

ASSISTENTI: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia ed Emilio Micalizzi di Palermo.

4° UFFICIALE: Mattia Nigro di Prato.

RETI: 35′ pt Piscitella, 41′ pt Zanini.

AMMONITI: Sandri, Maddaloni, Simeri, Matteo Rossetti, Camilleri.

ESPULSO: 31′ st Zanini per doppia ammonizione nella stessa azione.

NOTE. Corner: 3-3.

I RISULTATI DELLA 35a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Al “Romeo Galli” di Imola si affrontano due squadre affamate di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi: l’Imolese per conservare la categoria (con i suoi 31 punti è penultima insieme al San Donato Tavarnelle, a -4 dalla salvezza diretta), il Rimini per difendere il suo posto in zona play off (biancorossi a 44). In casa biancorossa Panelli è ancora in infermeria. Rientrano Mattia Rossetti, Gabbianelli e Accursi. Due le novità rispetto all’undici anti-Reggiana: Matteo Rossetti per l’acciaccato Delcarro e Rosso per lo squalificato Biondi.

Imolese in tradizionale maglia rossoblu, Rimini in maglia azzurra e pantaloncini bianchi.

La partita. Si gioca.

Al 3′ Santini controlla e serve Rossetti, che cicca il pallone e l’opportunità sfuma, con Adorni che può recuperare il pallone.

All’8′ apertura di Santini a destra, cross di Rosso, Tonelli non arriva sul pallone, che finisce tra le braccia del portiere di casa.

Al 10′ il Rimini batte il primo corner della partita: Rosso sul primo palo per la deviazione di testa di Santini, che spedisce a fondo campo.

Al 12′ doppia opportunità per l’Imolese: ci provano prima Faggi, respinta di Zaccagno, poi il tap-in di Simeri è a lato.

Al 21′ Santini viene spintonato al momento di calciare verso la porta, per il direttore di gara si può proseguire. Adorni può così recuperare il pallone.

Al 24′ calcio di punizione per il Rimini dai 25 metri: Sandri calcia, la barriera respinge.

Al 25′ Faggi per Simeri, che controlla e va alla battuta, sfera a lato di poco.

Al 28′ i biancorossi battono il secondo corner: dalla bandierina Rosso mette in area, Adorni ci mette i pugni.

Alla mezzora gran tiro di Zanini e grande risposta di Zaccagno, che devia in corner. I locali battono due angoli di fila.

Al 35′ Piscitella parte da sinistra, si accentra e lascia partire una conclusione a giro perfetta che bacia il legno e si infila in rete. Rimini in vantaggio.

Al 36′ il tiro di Rossetti, sporco, è troppo debole per sorprendere l’estremo di casa.

Al 39′ ci prova Tonelli, conclusione centrale, parata da Adorni.

Al 41′ punizione da posizione defilata di Bertaso, Laverone mette fuori di testa, riprende Zanini che con una conclusione sul palo lontano pareggia. 1-1.

Al 44′ Simeri si muove in area e prova a servire Faggi, poi si lamenta per un presunto tocco di mano in area di un difensore ospite.

Al 45′ Simeri si libera prima di Gigli poi di Pietrangeli e serve De Feo, che calcia sull’esterno della rete, dando a qualche tifoso rossoblu l’illusione del gol.

Si va all’intervallo, dopo un minuto di recupero, sull’1-1.

Si gioca la ripresa. Dopo neanche due giri di lancette Simeri si libera per il tiro, ma il sinistro è lontano dal bersaglio.

Al 3′ Faggi triangola con De Feo, poi manda in porta Simeri, Zaccagno in uscita gli chiude lo specchio.

Al 13′ Simeri manda al tiro De Feo, murato dalla retroguardia biancorossa.

Al 14′ Gigli si fa rubare il tempo da Faggi, poi c’è un contatto tra i due, i padroni di casa chiedono il rigore, per l’arbitro è tutto regolare.

Al 16′ un errore difensivo dei rossoblu permette a Santini di calciare, Adorni respinge il suo destro.

Al 19′ corner di Rosso e colpo di testa di Pietrangeli, Adorni ribatte.

Al 31′ l’Imolese resta in dieci per l’espulsione di Zanini.