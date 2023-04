Garden: la neopromossa in Seconda premiata a Bellaria. Sfida decisiva per U14

🔊 Ascolta l'audio

In attesa di conoscere le attese novità per il periodo estivo, ecco il punto sulla sezione calcio del Garden.

ATTIVITA’ AGONISTICA

Il week end alle porte sarà molto importante per le squadre Under 16 di Paolo Zani e Under 14 di Andrea Pagliarani. La prima è costretta da un lato a vincere l’ultima partita del campionato interprovinciale in programma sabato alle ore 18 al Centro sportivo di Gatteo contro il Vecchiazzano e dall’altro ad aspettare i risultati favorevoli degli altri campi per sapere se attraverso il secondo posto accede o meno alla fase regionale.

Nella Coppa Primavera per la squadra Under 14 nella sfida in programma sabato a Coriano contro il Tropical (15.30) passa l’ultimo treno per l’accesso alle semifinali: è necessario vincere per raggiungere l’avversario visto che mancano solo due turni alla fine di questa fase.

TERZA CATEGORIA

La squadra del Garden di Pasquale Martino, già promossa in Seconda categoria al suo primo anno di attività, sarà premiata mercoledì 13 a Bellaria in occasione della finale della Coppa Provincia di Rimini tra Virtus Olimpia e Real Montefeltro. Ultimo atto del campionato sabato a Torre Pedrera contro la Montefiorese (15.30). Festa grande con la partecipazione dei giovani della Scuola Calcio Garden che prima del match si sfideranno in un mini torneo.

ATTIVITA’ DI BASE

Pasqua di riposo e ripresa con un calendario ricco di tornei che caratterizzeranno i mesi di aprile e maggio. Sugli scudi le formazioni 2010 e 2011 che al torneo Marche-Romagna vincono il primo turno entrambe opposte all’Accademia Marignanese padrona di casa.