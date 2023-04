Consiglio su area via Ugo Bassi. Renzi (FdI): la maggioranza non ha voluto ASI

🔊 Ascolta l'audio

Domani, 20 aprile, è in programma a Rimini il Consiglio Comunale sulla riqualificazione dell’area ex Nuova Questura di Via Ugo Bassi, richiesto dalla minoranza. Un confronto politico che non vedrà la presenza dei rappresentanti della Società Ariminum Sviluppo Immobiliare proprietaria dell’area che si è aggiudacata tramite bando e che ha presentato il progetto di riqualificazione “Rimini Life“. I consiglieri di minoranza, spiega Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia, avevano chiesto che si potessero ascoltare in aula gli Amministratori e il progettista della società privata ma “nonostante la richiesta sottoscritta dai consiglieri della minoranza, i rappresentati di ASI non potranno illustrare il progetto Rimini Life in Consiglio Comunale, in conseguenza della contrarietà politica della Presidente del Consiglio del Consiglio e dei capigruppo di maggioranza”.

Renzi, ricordando lo scempio di quell’area, martedì sera anche al centro di un servizio televisivo della trasmissione Fuori dal Coro (vedi notizia), e gli elementi previsti dal piano di riqualificazione di ASI afferma: “riteniamo necessario e doveroso ascoltare gli amministratori, i progettisti, conoscere ufficialmente e avere conferme in Consiglio Comunale, sulle proposte del Progetto Rimini LIFE riguardanti i 12.900 mq di intervento privato e i 13.970 mq destinati a funzioni pubbliche, gli spazi verdi, i 340 parcheggi, le superfici a residenza libera e convenzionale, la superficie

complessiva a commerciale con un supermercato di 1.500 mq, ecc. Il Consiglio Comunale dovrebbe essere messo in condizione di comprendere le ragioni per le quali la Giunta Comunale ha deliberato di non assumere la promozione di un Accordo di Programma in variante alla pianificazione esistente; e per quali ragioni la riqualificazione proposta della Società Ariminum Sviluppo Immobiliare, nell’ambito dell’ex nuova Questura, secondo la medesima Amministrazione Comunale, non presenterebbe un rilevante interesse pubblico”.

L’auspicio del consigliere è che “il confronto tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto privato possa continuare, senza dover attendere l’approvazione del nuovo strumento urbanistico (PUG), per il quale sono previsti tempi estremamente lunghi“.