Condannato il ladro seriale delle discoteche

Un anno e 8 mesi di reclusione, a tanto ammonta la condanna inflitta dal tribunale di Rimini nei confronti di un 44enne originario di Favaro Veneto (Venezia), ritenuto l’autore dei furti nelle discoteche Cocoricò e Altromondo Studios, compiuti il 21 e 23 giugno e poi il 4 luglio dello scorso anno. Costituitesi parte civile, attraverso gli avvocati Luca Greco e Sauro Muccioli, le società di gestione dei due locali.

L’imputato, difeso dall’avvocata Maria Valentina Cela, era a processo con rito abbreviato. Tre, come detto, i colpi messo a segno nel Riminese: quelli nelle notti del 21 e del 23 giugno e del 4 luglio 2022, rispettivamente al Cocoricò, all’Altromondo Studios e di nuovo al Cocoricò, per un totale di circa 50mila euro di bottino. Solo nella seconda incursione in ordine di tempo, quella nel locale da ballo riminese, in via Losanna, aveva sottratto lettori cd, mixer e altri dispositivi usati nella consolle del deejay per almeno 30mila euro. A fare la conta dei danni era stato il proprietario (lo stesso dell’altra discoteca) che sporse poi denuncia ai carabinieri di Miramare. Nelle altre due occasioni, invece, il bottino era stato più magro: 12mila euro il 21 giugno e 8mila il 4 luglio.

A incastrare il ladro furono le telecamere di sicurezza che lo immortalarono mentre armeggiava all’interno dei locali da ballo (sempre chiusi al momento del furto) e mentre parcheggiava l’auto in prossimità delle discoteche per poi ritornarvi con il bottino. Fondamentale anche il sistema Targa system che ne monitorò gli spostamenti sulla Statale e all’entrata dell’autostrada. La perquisizione effettuata all’epoca in carcere dai carabinieri, coordinati dal pm Luca Bertuzzi, permise inoltre di recuperare gli stessi indumenti che il 44enne aveva indosso mentre ripuliva le discoteche.