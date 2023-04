Banche in fuga. In 15 anni scomparsi in provincia 134 sportelli

🔊 Ascolta l'audio

Negli ultimi quindici anni in Emilia Romagna gli sportelli bancari si sono ridotti di oltre il 40%, passando dai 3.623 del 2008 ai 2.171 del dicembre 2022. Una perdita segnata dalla fuga dei grandi gruppi e da una sostanziale tenuta, in particolare, del Credito Cooperativo. E’ quanto emerge in un convegno dei bancari della Cisl Emilia Romagna intitolato “Banche in fuga”. Nella provincia di Rimini il calo è stato del 42,41% (il secondo più alto in Regione): nel 2008 gli sportelli bancari erano 316, al dicembre 2022 se ne contavano invece 182.

Su 27 comuni presenti in provincia, sette sono privi di sportelli mentre sei ne hanno solo uno. In regione invece i comuni privi di banche sono 25 su 330.

“Dati – sottolinea il segretario generale della Cisl ER Filippo Pieri – che destano non poche preoccupazioni specie perché rischiano di compromettere la stessa coesione sociale del territorio abbandonato dalle banche, visto che mettono in forte difficoltà le fasce anziane della popolazione, vale a dire quelle che pur detenendo una quota importante di risparmio fanno meno ricorso ai servizi bancari online. Senza contare, nello stesso tempo, le complicanze a cui vanno incontro anche le piccole imprese, soprattutto nell’assicurarsi con tempestività il credito necessario. Problematiche che naturalmente s’ingigantiscono, come sovente accade, quando le chiusure degli sportelli bancari interessano le zone montane”. “All’origine della desertificazione bancaria c’è la scelta, compiuta dalla politica europea, e soprattutto nazionale, di privilegiare il modello della banca-impresa a capitale privato e a carattere universale riguardo alle attività. L’esigenza di garantire la stabilità è indubbiamente fondata, ma è stata perseguita a danno della ‘biodiversità’ bancaria. Lo dimostrano la riforma delle banche popolari e quella del credito cooperativo”, incalza il segretario generale nazionale First Cisl Riccardo Colombani. “Il modello di banca-impresa – prosegue il dirigente – è portato alla massimizzazione dell’utile, ma la ricerca del profitto a breve conduce inevitabilmente al taglio dei costi e pregiudica il ruolo sociale. Le nuove regole in discussione in Europa sulla risoluzione delle banche di medie dimensioni rischiano di aggravare ulteriormente questa tendenza. È opportuno quindi che la politica italiana avvii una riflessione sull’industria bancaria che parta dalla valorizzazione delle diversità tra le banche da un punto di vista dimensionale, di tipologia di business, di forma societaria, senza pregiudizi verso le banche pubbliche”.

“Occorre incentivare i capitali pazienti. La territorialità e la stabilità della compagine sociale sono elementi imprescindibili per politiche del risparmio e del credito orientate allo sviluppo economico duraturo ed inclusivo”, conclude Colombani.