Ancona-Rimini: diretta testuale. La partita in diretta su Radio Icaro

ANCONA-RIMINI 3-0 PARZIALE

La partita è trasmessa in diretta su Radio Icaro (92FM), anche in streaming al link.

IL TABELLINO

ANCONA: 32 Perucchini, 3 Martina, 6 Camigliano, 9 Spagnoli (31′ st 11 Melchiorri), 10 Di Massimo (20′ st 17 Moretti), 14 Paolucci, 18 Simonetti (31′ st 7 Lombardi), 28 Brogni, 76 Fantoni, 94 Mezzoni (41′ st 70 Barnabà), 96 Prezioso (19′ st 99 Basso). A disp.: 1 Piergiacomi, 12 Vitali, 15 Petrella, 26 Ruani, 27 Pecci, 72 Mattioli. All. Donadel.

RIMINI: 12 Zaccagno, 3 Haveri (31′ pt 25 Allievi), 7 Tonelli (20′ st 38 Matteo Rossetti), 8 Delcarro (20′ st 10 Gabbianelli), 11 Piscitella (35′ st 16 Mattia Rossetti), 13 Regini (34′ st 4 Tanasa), 23 Sandri, 26 Biondi, 27 Laverone, 29 Santini, 31 Pietrangeli. A disp.: 1 Galeotti, 22 Lazzarini, 5 Pasa, 19 Rosso, 20 Accursi, 32 Tofanari, 99 Vano. All. Gaburro.

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Andrea Maria Masciale di Molfetta e Pierpaolo Vitale di Salerno.

4° UFFICIALE: Juri Gallorini di Arezzo.

RETI: 14′ pt Di Massimo, 25′ st Spagnoli, 40′ st Martina.

AMMONITI: Prezioso, Spagnoli, Perucchini.

NOTE. Corner: 1-3.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini torna per la seconda volta in stagione allo stadio “Del Conero”, dove il 5 ottobre scorso superò di misura l’Ancona nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. I dorici sono anche l’ultima squadra superata dai biancorossi al “Romeo Neri” (2-1 il 10 dicembre). Di fronte due compagini che non se la passano troppo bene a livello di risultati: 15 punti nelle 17 giornate del girone di ritorno per i romagnoli, sette punti nelle ultime dieci per i marchigiani, che dopo lo 0-3 di Alessandria nel turno pre-pasquale hanno cambiato guida tecnica: via Colavitto, al suo posto Donadel. In classifica l’Ancona è settima, con 55 punti, il Rimini decimo a quota 46. Mister Gaburro ritrova Santini, Sandri e Biondi, che hanno scontato la squalifica e partono titolari. Indisponibili Panelli, squalificato, Gigli e Mencagli, acciaccati. Al centro della difesa gioca Regini.

Ancona in tenuta rossa, in nero il Rimini.

La partita. Si gioca. Dopo due giri di lancette ci prova Paolucci da fuori, pallone lontano dal bersaglio.

Al 10′ il diagonale di Simonetti si spegne a lato.

Al 14′ Spagnoli fa filtrare per Di Massimo, che ha una prateria: avanza, prende la mira e supera Zaccagno. Ancona in vantaggio.

Al 19′ Spagnoli si può presentare a tu per tu con Zaccagno, che salva la sua porta.

Al 27′ Tonelli cerca Delcarro, anticipato, Santini si coordina per la rovesciata, sfera lontana dal bersaglio.

Al 28′ cross in area, Biondi di testa per l’incornata di Santini, Perucchini neutralizza in due tempi.

Al 32′ cross di Piscitella dall’out di sinistra, Biondi di testa per Delcarro, anticipato sul più bello.

Al 36′ Mezzoni con la porta spalancata spedisce a lato.

Al 39′ Tonelli crossa per Santini, che schiaccia di testa, Perucchini devia in angolo, ma l’azione è vanificata dalla posizione irregolare di Santini.

Un minuto di recupero. Si va all’intervallo con i dorici avanti di un gol.

Si gioca la ripresa. All’8′ cross di Mezzoni, la rovesciata di Simonetti centra la traversa.

Al 13′ Sandri per Santini, che da posizione defilata calcia a lato.

Al 18′ Di Massimo mette un pallone sul secondo palo, arriva Mezzoni, che prende la mira e calcia a fondo campo.

Al 25′ Spagnoli, lanciato in contropiede, si allunga il pallone e supera Zaccagno in uscita con un diagonale. Ancona 2-Rimini 0.

Alla mezzora Regini mette in mezzo da sinistra, Gabbianelli non arriva per la deviazione, poi Camigliano mette in angolo.

Al 34′ il sinistro di Matteo Rossetti è lontano dai pali.

Al 36′ Moretti devia da centro area, pallone alto.

Al 40′ Martina cala il tris con un diagonale da pochi passi.

Quattro i minuti di recupero.