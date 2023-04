2° posto di Cheli nell’Easykart 100, nel Cross Country 10° posizione per i Farina

🔊 Ascolta l'audio

Il fine settimana di gare della Scuderia San Marino porta grandi soddisfazioni dai kart. A Franciacorta arriva il 2° posto di Lorenzo Cheli nella gara valevole per l’Easykart 100 Trophy. Nel Campionato Rotax Max Giacomo Marchioro va vicino al podio, chiudendo in quarta posizione, mentre Alessandro Pedini Amati termina 8°. Nell’Easykart 60 Lorenzo Leardini arriva al traguardo in 15° posizione.

Nel Campionato Italiano Cross Country Giovanni e Francesco Farina terminano in 10° posizione assoluta nella classifica generale al 1° Baja Colline Metallifere. Per l’equipaggio della Scuderia San Marino due terzi posti di classe TH e TH ACI Sport CCB.

Al Rally Piemonte, secondo appuntamento nel calendario CIAR, il navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi impegnato insieme al pilota emiliano Ivan Ferrarroti conclude al nono posto assoluto.

Più a Nord, ad Andalo, nel Dolomiti Brenta Rally si registra la nona posizione di Jacopo Bergamin e Alice Tasselli, mentre l’equipaggio di Cristina Campora e Miriam Iuretig vince il premio dedicato agli equipaggi femminili.

Infine, nella terza gara del Nürburgring Endurance Series Mattia Drudi è autore di un’importante rimonta sul circuito tedesco del Nürburgring che lo piazza in decima posizione.

Ufficio stampa Scuderia San Marino

Matteo Pascucci