United Riccione-Scandicci: diretta testuale

UNITED RICCIONE-SCANDICCI 1908 0-2 PARZIALE

IL TABELLINO

UNITED RICCIONE: 22 Pezzolato, 5 Benedetti, 9 D’Antoni, 10 Mokulu, 13 Colacicchi (42′ st 21 Grancara), 15 De Silvestro, 18 Abonckelet (14′ st 14 Bellini), 23 Lo Duca (29′ st 6 Artur), 26 Scrosta, 29 Vassallo (1′ st 17 Ferrara), 33 Biguzzi (1′ st 16 Lordkipanidze). A disp.: 1 De Fazio, 3 Contessa, 19 Gambino, 27 Colombo. All. Gori.

SCANDICCI 1908: 1 Timperanza, 2 Frascadore (46′ st 14 Ghinassi), 3 Paparusso, 4 Sinisgallo, 5 Francalanci, 6 Santeramo, 7 Gianassi, 8 Di Blasio, 9 Bartolozzi, 10 Brega (42′ st 18 Gozzerini), 11 Cecconi. A disp.: 12 Masini, 13 Edu Mengue, 15 Discepolo, 16 Vannio, 17 Alfani, 19 Saccardi, 20 Dainelli. All. Taccola.

ARBITRO: Piero Marangone di Udine.

ASSISTENTI: Mattia Bettani di Treviglio e Paolo Roselli di Avellino.

RETI>: 12′ pt Cecconi, 30′ pt Brega.

AMMONITI: Di Blasio, Francalanci, Colacicchi, Brega.

NOTE. Corner: 5-1.

CRONACA E COMMENTO

Seconda gara di fila al “Nicoletti” per lo United Riccione, che dopo aver ricevuto e battuto 2-0 la Bagnolese, per la 31a giornata di campionato, ospita lo Scandicci. I biancazzurri toscani sono terzultimi in classifica con 28 punti e nell’ultimo turno hanno vinto di misura il derby regionale con l’Aglianese. Lo United è quinto, a quota 46. Torna a Riccione mister Taccola, protagonista della promozione della passata stagione della Fya Riccione. I tifosi del Pino lo premiano con una coppa.

Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia accaduta a Cutro.

La partita. Si gioca. Al 10′ punizione per lo Scandicci: Francalance non arriva in tempo per la deviazione vincente per questione di centimetri.

Al 12′ ospiti in vantaggio: lancio in verticale per Cecconi, che riceve in area e calcia, il palo respinge la sua conclusione, Brega di tacco gli restituisce il pallone e questa volta il diagonale del numero 11 non lascia scampo a Pezzolato.

Al 16′ punizione dal limite dell’area per lo United: De Silvestro calcia oltre la traversa.

Al 18′ il tiro di Vassallo, deviato da Santeramo, chiama alla respinta difficile Timperanza, De Silvestro recupera la sfera, si muove bene in area e calcia, questa volta il muro difensivo toscano respinge.

Alla mezzora lo squadra toscana trova il raddoppio con un gran tiro dal limite dell’area di Brega, pallone che bacia il palo e si infila in rete. United 0-Scandicci 2.

Al 33′ il corner dello United: batte De Silvestro, spizzata di Scrosta, la sfera allontanata, Benedetti si coordina e spedisce oltre la traversa.

Al 36′ punizione per i padroni di casa: Abonckelet devia di testa, Mokulu devia in rete, ma è in fuorigioco. Gol non convalidato.

Al 39′ sponda di Mokulu per D’Antoni, che spedisce a lato.

Al 41′ angolo di De Silvestro, Mokulu controlla e rimette al centro, il colpo di testa di Scrosta è alto.

Al 46′ cross di Brega e tentativo di volée di Cecconi, che alza la mira.

Si va all’intervallo, dopo tre minuti di recupero, sul punteggio di 2-0 per gli ospiti.

Si gioca la ripresa. Al 3′ punizione dal limite dell’area per lo United: Ferrara calcia oltre la traversa.

Al 4′ De Silvestro ruba il tempo a Paparusso, si sistema il pallone e va alla battuta, Santeramo devia in angolo.

Al 6′ altra punizione dal limite di Ferrara, che alza ancora la mira.

Al 9′ Cecconi lavora palla a sinistra e mette in mezzo, Di Blasio tenta la battuta, ma non trova lo specchio.

Al 10′ ci prova Ferrara, conclusione deviata da Santeramo di testa in corner.

Nello stesso minuto, ripartenza dello Scandicci, capitan Sinisgallo serve Cecconi, che va al tiro, Pezzolato salva di piede.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Francalanci ha la porta spalancata, ma la sfera si adagia sulla parte alta della rete.

Al quarto d’ora ci prova Benedetti da fuori area, Timperanza blocca a terra.

Al 19′ angolo di Bellini, Mokulu controlla sul secondo palo, punta Gianassi e rimette in mezzo, spunta De Silvestro, che di testa spedisce a fondo campo.

Al 21′ il tentativo di De Silvestro dal limite chiama alla respinta Timperanza.

Al 25′ cross dall’out di sinistra di Paparusso, il colpo di testa di Bartolozzi manda la sfera fuori.

Alla mezzora ci prova De Silvestro, gran tiro e grande risposta di Timperanza. Solo angolo per i padroni di casa.

Sugli sviluppi del corner Ferrara va al tiro, ma la sua conclusione è oltre la traversa.

Al 34′ la punizione di Ferrara centra l’incrocio dei pali.

Al 40′ D’Antoni conclude da centro area, poi rimpallo tra Paparusso e Mokulu, con la sfera che finisce oltre la traversa.

Al 41′ Mokulo per D’Antoni, che di sinistro spara fuori.

Tre i minuti di recupero.

Al 47′ la punizione di De Silvestro viene respinta dall’estremo ospite.