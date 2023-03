Superbonus: politica, categorie e sindacati a confronto a Fuori dall'Aula

🔊 Ascolta l'audio

Il superbonus 110%, lo stop deciso dal Governo sulla cessione dei crediti, le possibili soluzioni per sbloccare uno stallo pericoloso per cittadini e imprese. Questi i temi della nuova puntata di Fuori dall’Aula, in onda alle 18 e alle 20.35 su Icaro Tv (canale 18). Ospiti in studio Renzo Crociati della Fillea Cgil di Rimini e Gianluca Capriotti, segretario generale di Confartigianato Imprese Rimini. In collegamento da Roma i senatori Domenica Spinelli di Fratelli d’Italia e Marco Croatti del MoVimento 5 Stelle.

Sms e whatsapp al 337 511 336