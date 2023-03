SM Academy: la Primavera 4 in visita al Sangiuliano, primo successo per le U13

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

Il martedì di campionato porta alle Under 13 il primo successo nel torneo misto. A Faetano, le ragazze di Filippo Zaghini si sono imposte complessivamente per 4-3 sullo Junior Coriano, effetto dei pareggi nella prima, nella terza frazione di gioco e nella prova degli small sided games, ma soprattutto della vittoria “titana” nel secondo tempo, vero ago della bilancia del confronto. Per la formazione di casa, a segno Ragazzini, Volpinari e Manzaroli. Le Under 13 torneranno in campo lunedì pomeriggio in casa del Montescudo, con fischio d’inizio fissato alle 17:00.

In arrivo la prima trasferta nella fase interregionale per le Under 15. Dopo tre vittorie su tre, l’idea delle giovani Titane di Giacomo Piva non può che essere quella di mantenere intatto l’en plein, una missione da perseguire in terra emiliana, dato che l’avversario della 4° giornata, come detto padrone di casa, sarà il Parma, anch’esso in grado di incamerare sin qui 9 punti in tre gare. La volontà di ricominciare subito a correre dopo il k.o. con l’Inter è invece ciò che anima i pensieri delle ragazze della Primavera, attese dal confronto esterno con il Tavagnacco. Si gioca domenica, con fischio d’inizio programmato alle 14:30.

Il primo dei due impegni del week-end vedrà le ragazze Under 12 in azione contro il Cosmos per l’impegno della 5° giornata del campionato Under 12, da disputare, nel caso delle ragazze di Elisa Farina, a Falciano alle 16:45. Il giorno seguente, le giovanissime Titane saranno invece a Faetano per il 3° turno della Danone Cup. In questo caso il loro avversario sarà il Cesena, con cui incroceranno i tacchetti a partire dalle 10:30.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Raddoppia, rispetto al fine settimana scorso, il programma delle formazioni iscritte ai campionati nazionali. Da una a due squadre impegnate, stante la pausa dei tornei Under 15 e Under 17. La Primavera 4 farà visita domenica pomeriggio al Sangiuliano City, che attende i ragazzi di Cancelli a Casalmaiocco, nel Lodigiano, alle 14:30. L’altra squadra impegnata è quella Under 16, ospite dell’Ancona per il 12° turno di campionato. Anche in questo caso si gioca la domenica, palla al centro alle 15:00.

Campionati regionali e provinciali

Al contrario, è ricco, anzi ricchissimo il menu delle altre formazioni maschili fra recuperi, impegni ordinari e anticipi. Addirittura tre gare attendono gli Esordienti “B”, che inizieranno il tour domani alle 17:30 contro l’Accademia Riminicalcio, a Bellariva, lo proseguiranno domenica in casa (Acquaviva, ore 10:00) contro l’Altavalconca e lo concluderanno lunedì alle 15:30 in casa dello Young Santarcangelo “B”. I coetanei della formazione “A” giocheranno invece una sola volta, ossia sabato alle 17:30 ad Acquaviva contro l’A.S.A.R. Lo stesso avversario incrocerà i tacchetti contro i ragazzi sammarinesi anche nella categoria degli Under 17 provinciali. La squadra di Zanotti farà gli onori di casa a Dogana alle 10:30 di domenica, poi tornerà in campo mercoledì per il recupero della 18° giornata, affrontando in questo caso in esterna il River Delfini, con fischio d’inizio fissato alle 15:30.

Molto simile è l’agenda degli Under 14 a nove, che dopo tre successi filati cercheranno di suonare la quarta sinfonia in casa del Pianta, che li attende domenica alle 10:30; dopodiché torneranno in campo martedì pomeriggio contro la Nuova Virtus Cesena per il recupero della 10° giornata. La sfida andrà in scena sul sintetico di Acquaviva, calcio d’inizio alle 17:30. Il terzo impegno settimanale, non in ordine cronologico, fra la San Marino Academy e l’A.S.A.R. riguarda la categoria Under 14 provinciale. Il riferimento è alla formazione allenata da Piselli, che dovrà disputare la seconda gara della Coppa Primavera, appunto in casa

della compagine riccionese, sabato alle 15:30. Gli Under 15 di Baschetti saranno all’opera invece a Rivazzurra sul campo dell’Accademia Riminicalcio. Impegno mattutino: si gioca domenica alle 10:30. Quanto alle due categorie PRO, gli Under 13 faranno visita al Parma domenica alle 10:30, mentre gli Under 14 dovranno attendere fino alla metà del mese per affrontare i pari età ducali.

In settimana gli Under 19 regionali sono stati ospiti del Diegaro, che ha chiuso il confronto con un 4-0 scritto da Baldacci, Valbonesi, Moretti e Montecchi. Sabato pomeriggio i ragazzi di Venerucci cercheranno di rialzare la testa nella sfida interna al Pietracuta. Si gioca a Dogana alle 15:00.

SETTORE FUTSAL

Saranno emessi perfettamente in contemporanea i fischi inziali delle gare degli Under 19 e delle ragazze della Prima Squadra. I primi concluderanno il loro percorso di campionato facendo visita al Ceisa Gatteo, con l’idea di continuare a mettere in mostra i progressi dell’ultimo periodo, fatto di due vittorie e un pareggio in tre gare, al fine di lanciarsi nel migliore dei modi nel percorso di coppa, che per i giovani Titani della palla a rimbalzo controllato partirà il 19 marzo contro il Calcio a 5 Rimini. Le ragazze della A2 si spingeranno invece fino in Sardegna per l’impegno della 20° giornata di campionato. Come anticipato poco sopra, anche questa gara andrà in scena a partire dalle 10:30 di domenica. Si gioca al PalaCUS.

Ufficio Stampa San Marino Academy