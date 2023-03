Scritta contro Meloni a Riccione. Spinelli (FdI): episodio vergognoso

🔊 Ascolta l'audio

Dopo la denuncia della parlamentare riccionese di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo (vedi notizia), anche la senatrice di FdI Domenica Spinelli stigmatizza la scritta contro la Premier Meloni apparsa a Riccione sul cavalcavia di Via Veneto. “Totale e massima solidarietà al Presidente del Consiglio – scrive – per l’ennesimo episodio vergognoso e indegno di cui è stata oggetto. Invito gli autori dell’inqualificabile gesto a studiare le regole della democrazia e ad avere maggiore rispetto per le Istituzioni. Sono certa, conoscendo Il Presidente, che continuerà a lavorare con coraggio, determinazione e a testa alta come ha sempre dimostrato fin dal suo insediamento“. “In una Democrazia – prosegue Spinelli – chi è stato legittimamente e democraticamente eletto, ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di lavorare per il bene del Paese. Saranno poi i cittadini, come è giusto che sia, a giudicarne l’operato. Non ci spaventa chi pensa di fomentare un clima di violenza per attaccare il governo. L’episodio è peraltro un irrispettoso benvenuto per il Presidente del Consiglio, attesa a Rimini il 17 marzo: l’amministrazione regionale che ne pensa? Attendiamo fiduciosi parole di condanna e solidarietà dal presidente Bonaccini“. “Questo clima di scontro a cui stiamo ultimamente assistendo, che è solo l’ultimo episodio dopo la contestazione alla sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti, è stato innescato con il solo scopo di minare la libertà di espressione dell’azione di governo“, conclude Spinelli.