San Marino Academy-Lazio domenica 5 marzo. Brambilla: “Giocare dando tutto”

🔊 Ascolta l'audio

La trasferta di San Zaccaria ha lasciato sensazioni nel complesso positive, considerando anche le condizioni estreme di clima e terreno di gioco.

La cosa importante era giocare da squadra e tirare fuori il carattere in un momento in cui la San Marino Academy era in cerca della migliore versione di sé stessa. In questo senso il derby, al netto di qualche piccolo rimpianto, va considerato un passo in avanti. Ma adesso occorre una brusca accelerata, lo impone un calendario che alla 19° giornata chiama le Titane all’esame capolista.

“C’è dell’amaro in bocca dopo il 3-3 con il Ravenna – ammette Viola Brambilla –. Potevamo anche portare a casa il bottino pieno. Però abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto e le gambe hanno girato bene nonostante il terreno pesante. Sono i punti positivi da cui siamo ripartite per preparare questa delicata sfida alla Lazio. Il nostro obiettivo è dare il meglio di noi stesse e giocare senza rimpianti.

Si punta ovviamente al massimo risultato, ma quello lo si vedrà a partita finita. Ciò che conta è fare una bella prestazione e dare tutto.”

E di certo Viola darà tutto non solo in fase di contenimento ma anche in quella offensiva, considerata la “metamorfosi” tattica che sta vivendo in questa stagione.

“È vero, vado al tiro più di frequente rispetto agli anni passati – afferma Viola Brambilla -. Con questo nuovo impianto tattico ho la possibilità di avanzare di più verso la porta avversaria. Da parte mia cerco di essere utile fornendo assist o, quando è possibile, concludendo verso la porta. Spesso è andata bene e ne sono contenta.”

San Marino Academy-Lazio andrà in scena domenica allo stadio di Acquaviva. Fischio d’inizio alle 14:30 e diretta al seguente link.

Ufficio Stampa San Marino Academy