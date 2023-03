"Roma Caput Mundi": finale sfumata per i Titani Under 18

🔊 Ascolta l'audio

A ripensare che fino a qualche giorno fa, le selezioni sammarinesi non avevano mai vinto una partita al torneo internazionale “Roma Caput Mundi”, monta ancor più l’amarezza a margine dell’eliminazione nel girone con sei punti in due partite, che testimonia comunque la qualità della formazione di Alessandro Loris Bonesso, battuta solo dal CR Lazio finalista.

Nella sfida di oggi, infatti, i Titani si sono imposti per 2-0 ai danni della selezione gallese. Un gol per tempo, ad opera di Renzi ed Ugolini, hanno tenuto col fiato sospeso i Biancazzurrini fino alla fine, visto che sull’altro campo, il CR Lazio stava perdendo coi canadesi del Prostars FC per effetto della rete di Muffoilini. A togliere le castagne dal fuoco per i padroni di casa, che hanno giocato in superiorità numerica da metà del primo tempo, è stato Fiore. Utile solo alle statistiche la lotteria dei rigori, col CR Lazio già certo della qualificazione per via dello scontro diretto a favore con i Titani, che sarebbero invece approdati in finale in caso di successo del Prostars FC. Per la cronaca, dal dischetto i laziali si sono dimostrati più precisi (5-3 d.c.r.) ottenendo l’ulteriore punto in palio. San Marino saluta il “Roma Caput Mundi” a testa altissima, chiudendo il Girone B al secondo posto, ad un punto di distanza dai padroni di casa.

Sarà derby in finale, dove approda anche l’Italia LND, a punteggio pieno nel Girone A. Con il Sutjeska Niksic sono decisive le reti di Torri e Del Mastro, a sbloccare un incontro che non aveva regalato reti nella prima frazione di gara. Vittoria di Pirro, invece, per l’English College FA, che travolge 4-0 l’EPS Pellas mandando a segno Fairne, Wysocki, Hewett ed Aldous. Il trofeo sarà assegnato nella finalissima di domani mattina, con calcio d’inizio alle 10:30.

Ufficio Stampa FSGC