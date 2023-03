Rimini-Pontedera, la vigilia di Marco Gaburro

🔊 Ascolta l'audio

Il Rimini vuole sfatare il tabù “Romeo Neri”: nel loro stadio i biancorossi in questo avvio di 2023 (e siamo già a metà marzo) non hanno ancora vinto. Dopo la Carrarese (vittoriosa domenica 3-1) un’altra toscana sulla strada di Laverone e compagni, quel Pontedera che in classifica ha quattro punti in più dei romagnoli (rispettivamente 45 e 41) e che all’andata s’impose 1-0, con gol partita al 43′ del primo tempo di Aurelio, ora in B con la maglia del Palermo. E, visti i pochi punti di divario, centrare i tre punti per i ragazzi di Gaburro sarebbe ancora più importante in ottica play off.



I granata, che domenica vincendo in casa della Torres (0-1) hanno interrotto a tre la striscia di K.O., si presenteranno al “Romeo Neri” con diversi assenti: il tecnico Canzi non potrà infatti contare sugli squalificati Ladinetti, Catanese e Guidi, e ha in forse gli ex biancorossi Martinelli e Nicastro (bomber dei toscani con otto reti). Il Rimini sarà ancora senza bomber Santini, che domani sconterà il secondo turno di squalfiica.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Marco Gaburro.

“Più che un tabù è un cruccio per noi perché ci teniamo a far bene in casa, davanti ai nostri tifosi. Sono partite chiave queste, quella col Pontedera e altre, è uno scontro importante”.

“Il Pontedera ha fatto 4 punti più di noi, ha fatto un campionato in crescendo nel girone d’andata, gioca un 3-5-2 o un 3-4-1-2 aggressivo, porta tanti giocatori sopra la linea della palla, fa del ritmo un suo punto di forza, non è attendista, non sta bassa, anche se queste sono scelte che si fanno di partita in partita. Penso che i valori a questo punto del campionato rispecchino la classifica”.

“Santini è squalificato, Accursi ha preso una distorsione alla caviglia, Mattia Rossetti è uscito con una piccola distorsione al ginocchio, Panelli stiamo valutando l’entità dell’infortunio, Gigli lo valuteremo. Gabbianelli ha avuto uno stato influenzale in settimana. Di conseguenza riutilizzeremo Piscitella nella lista perché abbiamo parecchie assenze. Rosso è convocato, e Piscitella è convocato”.

“Per me è sempre vincere. Io non ho mai avuto l’obiettivo di giocare bene e non vincere le partite, poi bene abbiamo giocato poche volte. Non c’è un’equazione che se si gioca bene si perde e se si gioca male si vince. Io penso che se si gioca bene si facciano più punti, poi ognuno ha la sua idea di giocare bene”.

Quanto possono essere utili Rosso e Piscitella? “In quei ruoli avendo fuori Santini e Rossetti non abbiamo tante alternative. I cambi poi possono essere decisivi, il fatto di avere due cambi sottopunta o sugli esterni è importante. È il reparto dove spesso si fanno più cambi. Rosso era già a disposizione dall’ultima partita, gli manca il campo, Piscitella ha lavorato meno con il gruppo, ma ha giocatori con caratteristiche che sui 20-30 minuti può fare bene. Lui ha molta carica emotiva in questo momento, ma in positivo. Questo riguarda lui, riguarda Rosso, riguarda tutti”.

È troppo presto per iniziare a fare calcoli? “È presto. Noi dobbiamo uscire da queste tre partite. Non credo che il passo del centroclassifica sarà questo nelle ultime otto partite, se si vuole mantenere la decima posizione bisogna aumentare la media punti. Alla fine bisogna fare qualche punto in più”.

Quale giudizio dà al cammino del Rimini? “Il discorso degli under non è corretto: noi non abbiamo fatto minutaggio, non under. Abbiamo anche giocatori di prospettiva come Pietrangeli, Haveri, Galeotti. La somma non porta la società ad avere diritto a un contributo, ma non giochiamo con una squadra più vecchia degli altri. Secondo discorso: non è che gli under abbassino il livello della squadra, abbiamo trovato under che erano punti di forza dell’avversario. Non mi sono fatto aspettative diverse perché non giocavamo con i giovani. Le neopromosse hanno una verifica in più da fare: se i giocatori che porti sono di categoria. Sono moderatamente soddisfatto, ma il mio giudizio, come quello della società e dei tifosi, sarà alla fine. Cambia molto arrivare decimi o arrivare ottavi. La squadra ha questa volontà, il giudizio del percorso verrà fatto alla fine”.

“Noi abbiamo preso dei gol su palle inattive: non siamo una squadra che ha difeso benissimo, però non siamo così disastrosi come può sembrare. Se si difende a zona come noi si prendono in un certo modo, se si difende a uomo in altri. Abbiamo preso gol dove ci sono state deviazioni e questa cosa si paga di più. Io non credo nella sfortuna, ma la casualità sulle palle inattive centra parecchio. Sicuramente sulle palle inattive l’attenzione conta molto, come conta la casualità e l’abilità dell’avversario. Se mi chiedete se sono contento come abbiamo difeso sulle palle inattive



