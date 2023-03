Riccione F.C. 1926-Bellariva 0-1

🔊 Ascolta l'audio

Riccione F.C. 1926-Bellariva Virtus 0-1

IL TABELLINO

Riccione: Masini, Alberelli, N’Dao, Gueye, Imola dal 76′ Lotti, Bencivenga, Fantini dal 65′ Olivieri, Brisigotti, Amati dal 65′ Bastianelli, Klyvchuk dall’84’ Ingrosso, Dragoni dal 70′ Capriotti.

A disposizione: Amati, Fabbri, Magrotti, Colonna.

Allenatore: Iencinella.

Bellariva: Tacchi, Crescentini, Nanni, Rinaldi dal 73′ Cruz, Cenci, Tonini, Mularoni, Canini, Fabbri A. dal 67′ Rossi, Fabbri E. dal 73′ Cipiccia, Bargelli dal 91′ Zamagni.

A disposizione: Cerbara, Antonacci, Ancora, Paoloni, Bartolani.

Allenatore: Morolli.

Arbitro: Sig. Giorgini di Cesena.

Ammoniti: Fantini (R), Gueye (R), Fabbri E. (B), Rinaldi (B).

Rete: Bargelli al 72′.

CRONACA E COMMENTO

Gran cornice di pubblico al comunale di via Puglia, Riccione e Bellariva danno vita ad una partita intensa, combattuta e vibrante. La spunta il Bellariva per merito di Bargelli che con un gran colpo di testa sfrutta al massimo il cross di Rossi al 72′ fulminando Masini con la palla che s’infila all’incrocio dei pali. Partita equilibrata fino a quel momento con occasioni sia per il Riccione, con Fantini e Dragoni, sia per il Bellariva con Bargelli in un paio di occasioni. Dopo aver incassato il goal il Riccione cerca di reagire e sfiora il pari al 90′ con una punizione di Brisigotti da venticinque metri ma Tacchi, nonostante una malefica deviazione, riesce a parare il tiro. Al 91′ Brisigotti batte a sorpresa una punizione dal limite mettendo Capriotti a tu per tu con Tacchi ma la conclusione, anche se angolata, è debole e l’estremo difensore ospite respinge.

Il Bellariva vince dimostrando di essere una squadra tosta e quadrata, complimenti a Mr. Morolli, con delle ottime individualità e su tutti Bargelli che è sempre pronto all’appuntamento con il goal. Mr. Iencinella ed i suoi ragazzi hanno fatto una gran bella partita e forse il risultato penalizza l’undici di casa, ma il verdetto del campo è sempre veritiero. Il Bellariva vince e si lancia verso la promozione diretta, mentre al Riccione resta la consapevolezza di essere una bella squadra, l’obbligo di non deporre le armi per puntare decisamente ai play-off.

Addetto stampa Riccione F.C.

Giorgio Veschi