🔊 Ascolta l'audio

MONDAINO-ACCADEMIA MARIGNANESE 3-2

IL TABELLINO

Mondaino: Marfoglia, Guenci, Ceccarini, Pazzaglini, Elia Mancini, Mattia Mancini, Sanchini, Girometti, Vinci (60° Paleri), Andrea Ottaviani (80° Errichiello), Neri.

A disposizione: Pigliapoco, Pennacchini, Di Renzo.

Allenatore: Stefano Bertuccioli.

Accademia Marignanese: Badioli, Markaj (75° Berardi), Pontellini, Beccari, Tirincanti, Nacar (52° Izzo), Alessandro Romano (78° Andrea Romano), Ottaviani Filippo, Morri (57° Rinaldi), Loris Romano (75° Lorenzi), Bacchielli.

A disposizione: Martini, Giacomo Ottaviani, Radu, Berardi, Bacchielli, Giacomo Ottaviani.

Allenatore: Mirko Palazzi.

Arbitro: Simone Dallara della Sezione di Cesena.

Espulso: al 70° Neri (M).

Marcatori: 11° Bacchielli r (AM), 50° Guenci (M), 65° Andrea Ottaviani (M), 93° Filippo Ottaviani (AM), 94° Errichiello (M).

CRONACA E COMMENTO

Si gioca allo Stadio Calbi di Cattolica in una serata fredda, ma i brividi durante la gara non saranno solo dovuti alla bassa temperatura. Bisognosa di punti salvezza, parte bene l’Accademia Marignanese che dopo una decina di minuti passa in vantaggio con un calcio di rigore ineccepibile, decretato dall’arbitro per un atterramento in area di Filippo Bacchielli; avrebbe potuto starci anche il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo e chiara occasione da rete per il difensore del Mondaino, che si vede sventolare solo il giallo. Dal dischetto lo stesso Filippo Bacchielli porta in vantaggio gli ospiti. La reazione del Mondaino c’è, ma l’Accademia Marignanese sembra poter controllare la gara: Filippo Bacchielli si vede annullare un’occasione da rete per un fuorigioco molto dubbio, una nuova occasione di raddoppio fallisce anche con Loris Romano che conquista la palla, si lancia in profondità nella trequarti avversaria, ma tarda a servire i compagni di attacco e l’azione favorevole sfuma. Si va al riposo con gli ospiti in vantaggio.

Altra musica nella ripresa, i padroni di casa cambiano passo e l’Accademia Marignanese va in difficoltà, in particolare sulla fascia sinistra del fronte di attacco del Mondaino, dove non avrebbe guastato un’inversione di marcature. Cinque minuti dalla ripresa e dopo un paio di squilli del campanello di allarme, Alessandro Guenci con un secco dribbling lascia sul posto il difensore ospite, entra in area e insacca sul primo palo. Agguantato il pareggio, in questa fase domina il Mondaino e gli ospiti appaiono frastornati, è passata da poco l’ora di gioco e i padroni di casa vanno in vantaggio con una rete di Andrea Ottaviani, che in mischia a due passi dalla linea di porta insacca in rete. Il Mondaino insiste nella metà campo avversaria e a venti minuti dal termine Nicolò Neri parte in contropiede, viene strattonato da un avversario, l’arbitro fa proseguire applicando la norma del vantaggio, l’azione termina ma non finiscono le proteste del numero 11 che viene espulso dal direttore di gara.

L’Accademia Marignanese, in superiorità numerica prende possesso del campo ed inizia il forcing alla ricerca del pareggio. La prima occasione è sui piedi del giovane Gabriele Rinaldi, che con un unico movimento si libera in area dei due centrali difensivi del Mondaino ma spara alto sulla traversa. Alcune palle goal sventate dal portiere di casa e dopo tanto attaccare in tempo di recupero, Filippo Ottaviani con un tiro da fuori area, trova lo spiraglio giusto fra una selva di gambe e insacca in rete sulla destra dell’estremo difensore avversario. C’è grande euforia per l’agognato pareggio dell’Accademia Marignanese, alla quale partecipa giustamente anche il portiere Filippo Badioli, che però si dimentica di rientrare in porta. Sulla rimessa dal centro del campo, Daniele Errichiello si fa toccare il pallone e da cinquanta metri esatti lascia partire un tiro a parabola che si insacca sotto la traversa, eludendo il goffo tentativo del portiere ospite, che indietreggiando alla ricerca di un’improbabile e tardiva deviazione, cade dentro alla sua porta insieme al beffardo pallone che consegna la vittoria al Mondaino e getta nella più cupa e incredibile disperazione gli ospiti.

Giordano Capelli

Addetto Stampa Accademia Marignanese