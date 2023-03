Martedì 28 marzo il convegno "Crisi climatica o problema ecologico"

🔊 Ascolta l'audio

Martedì 28 marzo dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso Università di Bologna – Campus di Rimini – Aula 11 Alberti (Complesso Alberti – via Q. Sella, 13 – Rimini), si svolgerà il convegno “CRISI CLIMATICA O PROBLEMA ECOLOGICO? Quale impatto sulla salute e sull’ambiente?”, aperto agli studenti di scuole ed università ed alla cittadinanza.

Le azioni dell’uomo nel corso dei secoli, hanno prodotto cambiamenti sul clima e sull’ambiente procurando un forte impatto sulla terra che mettono in pericolo anche la stessa sopravvivenza umana. La crisi climatica influisce sia direttamente sia indirettamente, sui cambiamenti ambientali sulla salute e sul benessere delle persone.

Già 40 anni fa Hans Jonas nel suo libro “ll principio responsabilità” evidenziava il problema ecologico e auspicava che l’essere umano avrebbe dovuto lasciare alle future generazioni, l’ambiente, il mondo così come l’aveva trovato”.

Papa Francesco nell’enciclica “Laudato si” formula dei principi fondamentali di una etica integrale e condivisa che permetta di impostare in modo corretto il tema della educazione allo sviluppo sostenibile.

Il convegno, promosso dai Club Lions e Leo Club in collaborazione con Almæ Matris Alumni Association, ha carattere divulgativo e si pone l’obiettivo di aprire un dibattito che possa sviluppare conoscenze per una più appropriata formulazione di risposte e proposte per attivare la tutela dell’ambiente con buone prassi, allo scopo di individuare i fattori di rischio e i fattori di protezione utili alla riattivazione delle risorse individuali e di comunità.

Programma del Convegno

Presiedono:

Carla Amadori – Lions Club Rimini Host

Nicola Battistoni – Lions Club Cattolica

Modera:

Umberto Giorgio Trevi – PDG Distretto Lions 108A

ore 16:00 – saluto dei Presidenti

introduzione Umberto Giorgio Trevi

I Club Lions e Leo Club donano agli studenti del Campus audiolibro e cloud per ascoltare o leggere “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono (Salani Editore)

ore 16:25 – Alessandro Belluzzi, Vicesindaco del Comune di Cattolica – Assessore al Turismo e Attività Economiche

ore 16:40 – Prof.ssa Alessia Mariotti, Presidente del Consiglio Campus Rimini Università di Bologna

“Il dilemma della sostenibilità nelle destinazioni turistiche di massa”

ore 17:10 – Alumni dell’Università di Bologna per l’ambiente: “Innovazione per creare futuro”

Dott. Davide Collini, Chief Executive Officer at B-PLAS, B-PLAS: la spin off made in UNIBO

Dott. Francesco Suzzi, Sea the change: la startup innovativa made in RESD

ore 17:30 – Dott. Davide Ziveri, Dottore in Psicologia Sociale Handicap International – Belgio

“Quale impatto della crisi climatica sulla salute?”

ore 17:50 – Prof.ssa Anna Montini, Assessora al Comune di Rimini con deleghe: Transizione Ecologica, Blu Economy, Statistica.

Università di Bologna, Campus di Rimini

“Migliorare l’Ambiente: fra comportamenti individuali e scelte di pianificazione”

Prof.ssa Paola Brighi, Socia LC Rimini Host

Università di Bologna, Campus di Rimini

“Esg, imprese e sistema finanziario”

ore 18:30 – Dott.ssa Elena Cecconi, Presidente Distretto Leo 108A

“Un piccolo polmone verde in Abruzzo grazie ai Leo”

presentazione del service modello di piantumazione di cento alberi per riqualificare un’area boschiva a L’Aquila

ore 18:45 – Dott.ssa Roberta Sapio, Petroltecnica S.p.A. Coriano (RN)

“Il trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero”

ore 18:55 – Conclusione

a cura del Lions Club Cattolica: gli studenti delle scuole parteciperanno a più sessioni di raccolta collettiva di rifiuti in date pianificate con gli istituti scolastici.