La Pool Promozione dell'Omag-MT inizia con una vittoria al 5° a Mondovì

LPM BAM MONDOVÌ-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 2-3 (19-25 25-22 25-21 17-25 8-15)

IL TABELLINO

LPM BAM MONDOVÌ: Giroldi 1, Grigolo 14, Riparbelli 1, Decortes 16, Populini 14, Pizzolato 16, Bisconti (L), Colzi 11, Takagui 1, Zech, Longobardi. Non entrate: Giubilato (L). All. Solforati.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 3, Babatunde 15, Turco 3, Bolzonetti 21, Parini 13, Perovic 19, Caforio (L), Saguatti 4, Aluigi. Non entrate: Salvatori, Biagini (L), Covino, Cangini. All. Barbolini.

ARBITRI: Giorgianni, Di Lorenzo.

NOTE – Spettatori: 350, Durata set: 24′, 30′, 30′, 26′, 15′; Tot: 125′. MVP: Bolzonetti.

Top scorers: Bolzonetti A. (21) Perovic N. (19) Decortes C. (16)

Top servers: Perovic N. (3) Pizzolato V. (2) Saguatti G. (1)

Top blockers: Pizzolato V. (5) Babatunde M. (4) Parini S. (3)

Serie A2 Femminile Pool Promozione

RISULTATI

Volley Hermaea Olbia-Roma Volley Club 1-3 (17-25, 25-22, 16-25, 18-25)

Valsabbina Millenium Brescia-Itas Ceccarelli Martignacco 3-1 (26-24, 25-13, 23-25, 25-19)

Cda Talmassons-Bsc Materials Sassuolo 3-1 (23-25, 25-18, 25-15, 25-19)

Lpm Bam Mondovì-Omag-Mt San Giovanni In M.No 2-3 (19-25, 25-22, 25-21, 17-25, 8-15)

Itas Trentino-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 3-0 (25-22, 28-26, 25-12)

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Soverato 2-3 (21-25, 15-25, 26-24, 25-19, 10-15)

Serie A2 Femminile Pool Promozione

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Roma Volley Club 69 21 21 0 63 4

Itas Trentino 59 23 19 4 63 20

Omag-Mt San Giovanni In M.No 52 21 16 5 54 27

Cda Talmassons 51 21 16 5 52 23

Valsabbina Millenium Brescia 51 23 17 6 55 28

Bsc Materials Sassuolo 47 23 16 7 57 36

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 46 21 15 6 47 30

Futura Giovani Busto Arsizio 46 23 15 8 55 33

Lpm Bam Mondovì 46 23 15 8 52 34

Itas Ceccarelli Martignacco 42 21 13 8 45 31

Volley Soverato 35 21 11 10 40 39

Volley Hermaea Olbia 30 23 11 12 37 44

Serie A2 Femminile Pool Promozione

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Itas Trentino – Cda Talmassons, 18-03-2023 17:00, 2a Giornata

Lpm Bam Mondovì – Volley Soverato, 18-03-2023 20:00, 2a Giornata

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Volley Hermaea Olbia, 19-03-2023 15:00, 2a Giornata

Roma Volley Club – Valsabbina Millenium Brescia, 19-03-2023 16:00, 2a Giornata

Bsc Materials Sassuolo – Itas Ceccarelli Martignacco, 19-03-2023 17:00, 2a Giornata

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Futura Giovani Busto Arsizio, 19-03-2023 17:00, 2a Giornata

Serie A2 Femminile Pool Promozione

—

Serie A2 Femminile Pool Salvezza

RISULTATI

Club Italia-Anthea Vicenza Volley 3-0 (25-21, 28-26, 25-22)

Orocash Lecco-Desi Shipping Akademia Messina 3-0 (25-14, 26-24, 25-21)

Seap-Sigel Marsala-D&a Esperia Cremona 3-2 (25-21, 20-25, 15-25, 28-26, 18-16)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Emilbronzo 2000 Montale 3-2 (24-26, 25-22, 25-23, 19-25, 15-9)

3m Pallavolo Perugia-Chromavis Eco Db Offanengo 0-3 (21-25, 22-25, 17-25)

RIPOSA: TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO

Serie A2 Femminile Pool Salvezza

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP

Tecnoteam Albese Volley Como 28 22 10 12 37 45

Orocash Lecco 25 23 8 15 37 51

D&a Esperia Cremona 25 23 7 16 35 53

Chromavis Eco Db Offanengo 24 23 8 15 34 50

Emilbronzo 2000 Montale 22 23 7 16 33 56

Anthea Vicenza Volley 21 21 8 13 29 48

Assitec Volleyball Sant’Elia 17 21 4 17 29 56

Seap-Sigel Marsala 14 21 5 16 22 54

Desi Shipping Akademia Messina 14 21 4 17 24 56

Club Italia 12 23 4 19 20 59

3m Pallavolo Perugia 9 21 3 18 14 57

Serie A2 Femminile Pool Salvezza

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Chromavis Eco Db Offanengo – Seap-Sigel Marsala, 18-03-2023 16:00, 2a Giornata

Anthea Vicenza Volley – Orocash Lecco, 18-03-2023 19:30, 2a Giornata

Tecnoteam Albese Volley Como – Assitec Volleyball Sant’Elia, 19-03-2023 17:00, 2a Giornata

Desi Shipping Akademia Messina – Club Italia, 19-03-2023 17:00, 2a Giornata

Emilbronzo 2000 Montale – 3m Pallavolo Perugia, 19-03-2023 17:00, 2a Giornata

Serie A2 Femminile Pool Salvezza

