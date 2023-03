La Ginnastica Riccione concede il bis e vince anche la prova di Ravenna

🔊 Ascolta l'audio

La Ginnastica Riccione al Pala De André di Ravenna, nella seconda prova del Campionato Nazionale di Serie A2 di Ginnastica Artistica, bissa il successo di Firenze, migliorando il già ottimo punteggio centrato al Mandela Forum. Le ragazze del presidente Francesco Poesio chiudono con uno strabiliante 151.750 (in Toscana avevano totalizzato 151.500), staccando di oltre tre punti la Libertas Vercelli, seconda con 148.600. Terzo posto per la Futuregym 2000 (148.400).

A organizzare la tappa romagnola l’US Edera Ravenna del presidente Fabio Gardella, grazie al lavoro dello staff guidato dal vicepresidente Rino De Santis e da Simona Andrini con la collaborazione di Lara Poggiali, nell’ambito del progetto Sport Valley Emilia-Romagna. La Ginnastica Artistica Edera è protagonista su Icaro TV con il format “Volteggian le Stelle”, con la regia di Francesco Gullo.

Sugli scudi una sontuosa Caterina Cereghetti, che ha totalizzato 50.650 (con 13.400 alle parallele), la campionessa europea Elisabeth Seitz alle parallele ha ottenuto 14.400. Hanno portato il loro mattoncino Noemi Linari, Adriana Poesio, Sara Camba e Aurora Pillola.

Questa quindi la classifica dopo le prime due giornate: 1) Ginnastica Riccione (303.250), 2) Libertas Vercelli (298.700) 3) Acrobatic Fitness (290.800).

Nella gara maschile primo posto per la Spes Mestre (159.600 punti), secondo per l’Ares di Cinisello (157.350), terzo per la Panaro Modena (157.200). Settimo posto per la Polisportiva Celle Rimini (147.850).

Stesso ordine per le prime tre in classifica dopo due prove: Spes 317.800, Ares 311.700 e Panaro (311.300). La Polisportiva Celle è sesta con 298.700.

Le premiazioni sono state effettuate alla presenza del presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi, del consigliere federale Franco Mantero e dell’assessore allo Sport di Ravenna, Giacomo Costantini.