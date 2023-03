🔊 Ascolta l'audio

Atletico Borgo Bologna-Pol. Stella Rimini 63-69 (18-19; 41-31; 55-51)

IL TABELLINO

Atletico: Bergonzoni 8, Albanelli 10, Tognazzi 5, Baroncini 10, Naldi, Bosi 3, Lullo 2, Chillo 11, Guidi 8, Priori 6, Pietrantonio, Bortolani.

All.: Pietrantonio.

Stella: Gori 17, Pulvirenti 14, Serpieri 14, Naccari 14, Nuvoli 3; Mancini 4, Scalorbi 3, Baffoni, Colella.

All.: Casoli, Polverelli.

CRONACA E COMMENTO

Stella viaggia a Borgo Panigale (BO) priva di Russu (fuori rosa), Fornaciari e Bartoli (malati) per un altro incontro-scontro decisivo in ottica salvezza.

Quintetto obbligato per i riminesi formato da Nuvoli, Pulvirenti, Naccari, Gori e Serpieri. I bolognesi schierano Bergonzoni, Albanelli, Tognazzi, Baroncini e Naldi.

Dopo un 5-0 interno la Stella si scuote e supera (7-9 al 5′) sospinta da Naccari, poi la gara scorre in equilibrio fino al 10′ (18-19).

A inizio secondo quarto Atletico prende di nuovo il largo toccando il +8 al 5′ (31-23), Rimini dimezza lo svantaggio al 3′ ma i bolognesi, forti della loro presenza in area e a rimbalzo d’attacco ricacciano indietro gli ospiti al riposo lungo (41-31 al 20′).

A inizio terzo periodo la Stella tocca il punto più basso della sua gara (46-33 dopo 1′) ma proprio da lì inizia una nuova partita, Rimini cambia difesa con una 3-2 match-up che blocca letteralmente l’attacco di casa e propizia un primo recupero al 30′ (55-51).

Casoli insiste giustamente sulla stessa difesa e gli stessi giocatori anche nell’ultimo quarto e la scelta paga perché al 4′ una tripla di Pulvirenti segna il -1 (57-56) seguita da un 2+1 di Serpieri (stoico in campo nonostante un trauma al ginocchio) per il definitivo sorpasso.

Rimini non si volta più indietro, con i punti di Gori e i rimbalzi di Serpieri che respingono gli ultimi assalti dei bolognesi, portando a casa un sudatissimo referto rosa (63-69 al 40′) che la tiene in corsa per il 40° posto.

Prossimo appuntamento venerdì 24 marzo in casa contro Voltone Basket prima in classifica, ancora imbattuti.

Ufficio stampa Pol. Stella