Aeroporto. Corbucci al Sole24Ore: istituzioni facciano squadra con noi

“Se le istituzioni locali facessero squadra con noi, sfruttando anche le risorse della tassa di soggiorno, il traguardo dei 500.000 utenti sarebbe fattibile”. A dirlo al Sole24Ore, che oggi dedica uno speciale agli aeroporti di Emilia Romagna e Marche, è l’amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci. Il Fellini, numeri alla mano, è il secondo hub della Regione ma a distanza siderale dal Marconi di Bologna. Lo scorso anno ha chiuso con 215.000 passeggeri subendo, più di altri scali, il contraccolpo del conflitto russo-ucraino (i due mercati di riferimento dell’aeroporto). Corbucci evidenzia però i margini di sviluppo: per Enac infatti il catchment area del Fellini è di 1,7 milioni di persone. L’obiettivo 2023 l’amministratore delegato lo rivela in una intervista al sito www.advtraining.it: 300mila passeggeri che potrebbero arrivare a 350mila con una buona stagione invernale visto che Ryanair renderà annuali alcuni collegamenti. Una stima al ribasso rispetto ai 400mila di cui AIRiminum parlava fino ad un paio di mesi fa. Ma qualche nuovo “colpo” in termini di nuovi voli potrebbe ancora arrivare. Tra gli aspetti positivi evidenziati dal Sole24Ore, il fatto che AIRiminum (primo caso in Italia di società a capitale interamente privato a vincere una gara di concessione per uno scalo internazionale) si distingua per aver chiuso anche il 2021 con i conti in utile a differenza del Ridolfi di Forlì e dell’aeroporto di Parma. Il quotidiano economico evidenzia però alcune criticità: la potenza di fuoco del Marconi, la concorrenza dell’aeroporto di Ancona (dove Regione Marche e Governo sono intervenute con 9 milioni a testa) e la convivenza col Ridolfi che, in questo 2023, punta a superare i 200mila passeggeri. Un aeroporto di Forlì che sembra puntare molto anche sull’outgoing con il lancio di una “sua” compagnia aerea virtuale “GoToTravel” che opererà con il vettore Aeroitalia. Inoltre il Ridolfi ha lanciato anche pacchetti vacanze verso Sardegna, Sicilia e Salento con la Sigismondo Travel Group, società riminese che proprio nel centro di Rimini aprirà un punto vendita “Io volo da Forlì”. L’outgoing resta invece marginale per il Fellini dove il 90% del traffico aereo è fatto di turisti in arrivo.