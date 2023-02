Sfida Bonaccini-Schlein per il PD. Su Icaro TV il confronto tra comitati

🔊 Ascolta l'audio

Il 26 febbraio il Partito Democratico avrà un nuovo segretario nazionale: uno tra il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la ex vicepresidente Elly Schlein. La votazione nei circoli, dopo il completamento delle operazioni anche in Lombardia e Lazio, vede il primo in vantaggio con 79787 voti (52,87%) e la seconda a rincorrere con 52.637 voti (34,88%). Fuori dai giochi invece Cuperlo e De Micheli.

Mercoledì nella trasmissione di Icaro TV (ch 18) Fuori dall’Aula si confronteranno il coordinatore del comitato riminese a sostegno di Stefano Bonaccini, Mattia Morolli, e una delle coordinatrici di quello a sostegno di Elly Schlein, Chiara Angelini. Appuntamento in diretta alle 18 e in replica alle 20.35. Sms e whatsapp al 337 511 336.

Nel ballottaggio in programma il 26 febbraio dalle 8 alle 20 tutto è ancora in gioco visto che il voto è aperto anche ai non iscritti al PD ai quali è chiesto, oltre ad un obolo di 2 euro per le spese organizzative, “di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni” e di accettare “di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”. Il voto online è invece limitato ai malati o ai disabili e ai residenti “in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto” nonché alle “persone residenti e/o domiciliate all’estero”. Tutti gli altri, se vogliono votare, dovranno recarsi ai seggi con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Si vota nelle sedi dei circoli e nei gazebo allestiti in diverse piazze