Scandicci-Sammaurese 1-1

Torna dalla Toscana con un punto la Sammaurese che impatta 1-1 con lo Scandicci. Un finale emozionante permette agli uomini di Martini di conquistare un ottimo punto su un campo difficile.

Primo tempo avaro di emozioni con le squadre che giocano molto a metà campo. Il match si sblocca al 52′ con Gianassi che raccoglie un corner e batte Piretro portando in vantaggio i padroni di casa. Al 60′ Merlonghi la mette in mezzo, ma Benedetti cicca il pallone. Dopo due minuti Gaiola viene toccato in area, ma l’arbitro sorvola. Frascadore riceve al 67′ il secondo cartellino e lascia i compagni in 10. La Sammaurese entra in fiducia vista la nuova situazione ed a togliere le castagne dal fuoco ci pensa Barbatosta con un gran bel tiro a giro (88′).

Domenica prossima altro match in salsa toscana, al Macrelli arriverà l’Aglianese.

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore, Cecconi, Tacconi, Ficini, Santeramo, Gianassi, Bertolozzi, Brega, Vitali, Saccardi A disp: Dainelli, Francalanci, Edu, Vanni, Alfani, Discepolo, Di Blasio, Grillo, Gozzerini

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Grbic, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Scarponi, Merlonghi, Berardi, Grassi A disp: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Tamai, Sami, Vallocchia, Barbatosta, Cremonini, Maltoni All Martini

Marcatori: 52′ Gianassi, 88′ Barbatosta