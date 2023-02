Sant'Angelo-United Riccione, dirige Giordano D'Ambrosio di Collegno

🔊 Ascolta l'audio

Procede a passo spedito il Campionato Serie D con le sfide della 6^ giornata di ritorno, l’8^ dei gironi A e D, in programma domenica 12 febbraio alle 14.30. Il turno si apre con tre anticipi al sabato

Minuto di raccoglimento per commemorare le vittime della tragedia che ha colpito Turchia e Siria

Su indicazione del Presidente federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati programmate da oggi 10 febbraio fino al 13 febbraio compreso, per commemorare le vittime dell’immane tragedia che ha colpito Turchia e Siria.

Anticipi

Sabato 11 febbraio alle 14.30 si giocano Cjarlins Muzane-Torviscosa (C), Città di Castello-Ostiamare (E) e Palmese-Paganese (G).

Variazioni di orario

Alle 14.00 prendono il via Arzachena-Pomezia e Portici-Sarrabus Ogliastra (G), alle 15.00 Fezzanese-Castellanzese, Sestri Levante-Derthona, Stresa-Fossano, Ligorna-Chieri, Sanremese-Pinerolo (A), Seravezza-Arezzo (E), Roma City-Alma Juventus Fano (F), Gravina-Matera (H), Trapani-Canicattì, Ragusa-Cittanova, Licata-Paternò e Sancataldese-Castrovillari (I), alle 15.30 Martina Franca-Barletta (H).

Cambio definitivo di campo

Da questa giornata fino al termine del campionato il Real Aversa giocherà tutte le partite interne al campo “Bisceglia” di Aversa (Ce).

Recuperi

Con le partite Fossano-Gozzano e Borgosesia-Vado, in programma rispettivamente il 15 febbraio e il 1 marzo, il Girone A completerà la classifica. Stessa sorte per il girone F con il recupero Vastogirardi-Tolentino fissato per il 22 febbraio.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra-Chisola (Leone di Avezzano), Castanese-Borgosesia (Dasso di Genova), Fezzanese-Castellanzese (Castellano di Nichelino), Gozzano-Pontdonnaz (Costa di Catanzaro), Legnano-Asti (Arcidiacono di Acireale), Ligorna-Chieri (Cortale di Locri), Sanremese-Pinerolo (Rodigari di Bergamo), Sestri Levante-Derthona (Ursini di Pescara), Stresa-Fossano (Piccolo di Pordenone), Vado-Casale (Niccolai di Pistoia).

Girone B: Arconatese-Desenzano Calvina (Esposito di Ercolano), Brusaporto-Real Calepina (Colelli di Ostia Lido), Caronnese-Seregno (Ferrara di Roma 2), Varese-Varesina (Totaro di Lecce), Folgore Caratese-Alcione (Cevenini di Siena), Lumezzane-Virtus Ciseranobergamo (Monesi di Crotone), Ponte San Pietro-Casatese (Albano di Venezia), Sporting Franciacorta-Sona (Coppola di Castellammare di Stabia), Villa Valle-Breno (Toselli di Gradisca D’Isonzo).

Girone C: Caldiero Terme-Virtus Bolzano (Striamo di Salerno), Cjarlins Muzane-Torviscosa (Selvatici di Rovigo), Dolomiti Bellunesi-Mestre (Antonini di Rimini), Este-Campodarsego (Acquafredda di Molfetta), Legnago-Cartigliano (Leotta di Acireale), Levico Terme-Villafranca Veronese (Gervasi di Cosenza), Luparense-Adriese (Manedo Mazzoni di Prato), Montecchio Maggiore-Montebelluna (Petraglione di Termoli), Union Clodiense-Portogruaro (Abou El Ella di Milano).

Girone D: Aglianese-Fanfulla (Mascolo di Castellammare di Stabia), Bagnolese-Pistoiese (Carsenzuola di Legnano)[diretta Tv Libera], Corticella-Lentigione (Falleni di Livorno)[differita TRMedia], Crema-Real Forte Querceta (Molinaro di Lamezia Terme), Forlì-Carpi (Vailati di Crema), Prato-Giana Erminio (Matina di Palermo)[differita Tv Prato], Ravenna-Correggese (Schmid di Rovereto), Salsomaggiore-Mezzolara (Aurisano di Campobasso), Sant’Angelo-United Riccione (D’Ambrosio Giordano di Collegno), Scandicci-Sammaurese (Quarà di Nichelino).

Girone E: Città di Castello-Ostiamare (Orazietti di Nichelino), Flaminia-Poggibonsi (Selva di Alghero), Ghiviborgo-Tau (Amadei di Terni), Ponsacco-Livorno (Marco Testaì di Catania)[diretta Granducato Tv], Orvietana-Follonica Gavorrano (Mirabella di Acireale)[differita Teleorvieto Due], Sangiovannese-Sporting Trestina (Collier di Gallarate), Seravezza-Arezzo (Terribile di Bassano del Grappa)[diretta Teletruria], Terranuova Traiana-Pianese (Maccorin di Pordenone), Grosseto-Montespaccato (Spina di Barletta).

Girone F: Avezzano-Chieti (Garofalo di Torre del Greco)[differita Telemax], Pineto-Sambenedettese (Colaninno di Nola), Porto D’Ascoli-Matese (Cerea di Bergamo), Roma City-Alma Juventus Fano (Vittoria di Taranto), Noataresco-Cynthialbalonga (Gagliardi di San Benedetto del Tronto), Nuova Florida-Montegiorgio (D’Andria di Nocera Inferiore), Tolentino-Vigor Senigallia (Aldi di Lanciano), Trastevere-Vastogirardi (Marra di Agropoli), Vastese-Termoli (Giordani di Aprilia).

Girone G: Aprilia-Nola (Bellò di Castelfranco Veneto), Arzachena-Pomezia (Pio Pascuccio di Ariano Irpino), Atletico Uri-Lupa Frascati (Ravara di Valdarno), Casertana-Real Monterotondo (Moncalvo di Collegno), Palmese-Paganese (Viapiana di Catanzaro), Portici-Sarrabus Ogliastra (Balducci di Empoli), Sorrento-Ilvamaddalena (Torreggiani di Civitavecchia), Angri-Cassino (Massari di Torino), Vis Artena-Tivoli (Andriambelo di Roma 1).

Girone H: Bitonto-Fasano (Gasperotti di Rovereto), Casarano-Altamura (Muccignato di Pordenone), Cavese-Nardò (Teghille di Collegno)[differita Voci Metelliane], Francavilla-Puteolana (Sciolti di Lecce), Gladiator-Molfetta (Ghinelli di Roma 2), Gravina-Matera (Di Mario di Ciampino), Lavello-Brindisi (Santinelli di Bergamo)[diretta Antenna Sud], Martina Franca-Barletta (Zoppi di Firenze), Nocerina-Afragolese (Benevelli di Modena).

Girone I: Catania-Mariglianese (Migliorini di Verona)[diretta Telecolor], Trapani-Canicattì (Zammarchi di Cesena)[differita La TR3], Licata-Paternò (Mirri di Savona), Santa Maria Cilento-Fc Lamezia (Grieco di Ascoli Piceno)[differita L’Altro Corriere], Ragusa-Cittanova (Tassano di Chiavari), Real Aversa-Acireale (Bonci di Pesaro), San Luca-Sant’Agata (Papagno di Roma 2), Sancataldese-Castrovillari (Paccagnella di Bologna), Vibonese-Locri (Tomasi di Lecce).