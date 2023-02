Rimini vs Siena, al via la prevendita dei biglietti

🔊 Ascolta l'audio

La RIMINI CALCIO comunica – sul suo sito ufficiale – che la prevendita dei biglietti validi per la partita RIMINI vs SIENA, in programma domenica 19 febbraio alle ore 14:30, aprirà oggi pomeriggio giovedì 16 febbraio alle ore 16:00.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Tribuna Centralissima intero 25€ ridotto 22€

Tribuna Centrale intero 22€ ridotto 19€

Tribuna Laterale 15€ ridotto 12€

Distinti intero 15€ ridotto 12€

Curva locali intero 11€ ridotto 9€

Le riduzioni sono valide per invalidi – over 65 – donne

RAGAZZI 4-17 anni 2€ nei settori laterale – distinti – curva

Per acquistare il biglietto sarà necessario esibire un documento di identità valido solo in formato cartaceo

sia per gli adulti che per i bambini. Ogni persona potrà acquistare una massimo di 4 biglietti compreso il proprio.

L’acquisto dei biglietti della tribuna centralissima sarà possibile solo presso i botteghini dello stadio.

Vendita presso lo STORE RIMINI FC nei seguenti orari

oggi pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00

da giovedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

Domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30

Vendita presso i botteghini dello stadio (VIA LAGOMAGGIO) :

Domenica dalle 13.00 alle 14.45 (15 minuti dopo l’inizio gara)

È possibile acquistare anche presso i rivenditori autorizzati :

Tabaccheria Pruccoli

Viale Vespucci, 69 ang. Viale Cormons Rimini (RN)

tel: +39 0541 51917

Visit Rimini c/o Ufficio Turistico Stazione

Piazzale Cesare Battisti, 1 Rimini (RN)

tel: +39 0541 51331

Tabaccheria Romani

via Popilia, 5 Rimini (RN)

tel: +39 0541 742702

Millenium Bar Tabaccheria

via Carlo Porta, 44 Rimini (RN)

tel: +39 0541 384109

Tabaccheria della Piazza

Via Molari, 10 Santarcangelo di Romagna (RN)

tel: +39 0541 625407

Free Shop c/o Centro Comm.le Atlante

Via Tre Settembre,17 Dogana – Repubblica di San Marino (RN)

tel: 0549 905767

Caffetteria Mazzini

via Mazzini, 7 Cattolica (RN)

tel: +39 0541 967041

La vendita è aperta anche ONLINE sui siti www.riminifc.it – www.vivaticket.com

TAGLIANDI SETTORE OSPITI :

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti CURVA OVEST sarà ONLINE sul sito www.vivaticket.com oppure presso i punti vendita VIVATICKET autorizzati della regione Toscana.

Prezzo 11€ + prevendita PREZZO UNICO.

Chiusura vendite per i settori dedicati agli OSPITI sabato 18/02 ore 19.00.