Rimini-Gubbio: diretta testuale. La partita in diretta su Radio Icaro

RIMINI-GUBBIO 0-1 PARZIALE

La partita è trasmessa in diretta su Radio Icaro (92FM), anche in streaming al link.

IL TABELLINO

RIMINI: 12 Zaccagno, 3 Haveri, 5 Pasa (24′ st 23 Sandri), 6 Panelli, 16 Mattia Rossetti (24′ st 10 Gabbianelli), 25 Allievi (39′ st 15 Gigli), 26 Biondi (28′ st 7 Tonelli), 27 Laverone, 29 Santini, 38 Matteo Rossetti, 99 Vano (23′ st 9 Mencagli). A disp.: 1 Galeotti, 22 Lazzarini, 4 Tanasa, 13 Regini, 20 Accursi, 31 Pietrangeli, 32 Tofanari. All. Gaburro.

GUBBIO: 12 Di Gennaro, 4 Bonini, 5 Redolfi, 10 Bulevardi (16′ st 6 Dutu), 19 Morelli, 25 Toscano, 30 Arena (28′ st 28 Spina), 33 Vitale (5′ st 8 Rosaia), 38 Nicolao, 51 Arras (17′ st 9 Vazquez), 90 Portanova (16′ st 7 Bontà). A disp.: 22 Meneghetti, 3 Semeraro, 11 Di Stefano, 20 Tazzer, 21 Corsinelli, 31 Guerrini. All. Braglia.

ARBITRO: Abdoulaye Diop di Treviglio.

ASSISTENTI: Davide Santarossa di Pordenone e Vittorio Consonni di Treviglio.

4° UFFICIALE: Kristian Bellò di Castelfranco Veneto.

RETE: 10′ st Arena.

AMMONITI: Panelli, Bulevanrdi, Portanova, Morelli, Santini.

NOTE. Corner: 7-2.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini, tornato alla vittoria nel turno infrasettimanale ad Alessandria, contro il Gubbio va a caccia del primo hurrà casalingo del girone di ritorno (finora è arrivato un solo punto in tre gare) e allungare così la sua mini striscia positiva, che dura da tre turni. I rossoblu sono quinti in classifica con 40 punti (contro i 36 dei biancorossi), ma nel girone di ritorno hanno tirato il freno a mano, mettendo in cassaforte un solo punto (pareggio con l’Entella), a fronte di cinque K.O.

Due cambi nell’undici iniziale rispetto ad Alessandria: Haveri per Regini e Biondi per l’affaticato Delcarro.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi. In nero con i numeri rossi gli ospiti.

La partita. Si gioca.

Al 4′ Vano allarga a sinistra per Matteo Rossetti, che manda in porta Santini, Di Gennaro si salva.

Al 5′ lancio di Pasa per Vano, anticipato dall’estremo ospite.

Al 14′ azione avvolgente del Rimini: Biondi per Laverone, che cerca il primo palo, ma alza la mira.

Attorno alle mezzora il Rimini batte tre corner di fila, nulla di fatto.

Al 37′ punizione di Laverone, Santini finisce a terra in area, l’arbitro fischia, poi fa ribattere la punizione.

Al 40′ l’esterno destro di Laverone dai 30 metri, palo pieno.

Al 43′ Santini cade dopo il corpo a corpo con Bonini, si rialza e prova il tiro, ribattuto.

Due i minuti i recupero.

Si va all’intervallo sullo 0-0.

Si gioca la ripresa. Al 10′ Allievi cerca il dribbling al limite della sua area, ma incespica e lascia la sfera ad Arena, che fredda Zaccagno. Gubbio in vantaggio.

Al 26′ Mencagli recupera il pallone e calcia da lontano, pallone è tra le braccia di Di Gennaro.

Al 27′ ci prova anche Sandri, sempre dalla distanza, la sfera sfila a lato.

Al 31′ ancora Sandri, sfera deviata in angolo.

Al 36′ Mencagli non arriva sul traversone basso velenosissimo di Gabbianelli.

Al 38′ il tiro di Gabbianelli, deviato da un difensore, viene parato a terra da Di Gennaro.

Sette i minuti di recupero.