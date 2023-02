Per NTS Riviera Basket Rimini doppia sfida con Torino, da ripetere la gara in Piemonte

🔊 Ascolta l'audio

NTS Riviera Basket Rimini-HB UICEP Torino IST Fisicoterapico. È carnevale ma non è uno scherzo.

Non è uno scherzo: per consolidare il suo meritatissimo secondo posto NTS Riviera Basket Rimini dovrà vincere per tre volte contro i torinesi.

La seconda di andata, Torino 17 dicembre 2022, la vinse Rimini per 55 a 49, molto equilibrata all’inizio poi sempre condotta dai nostri fino alla fine con tanto di risultato omologato. Poi Torino scoprì che al minuto 32 gli arbitri commisero un errore non autorizzando l’ingresso in campo del giocatore che il coach desiderava schierare ed il ricorso torinese diede questo esito: “Il giudice sportivo, chiesti i chiarimenti agli ufficiali di gara – si legge nel comunicato ufficiale – considerato che nella fattispecie si è ravvisato un evidente errore tecnico del direttore di gara, ordina la ripetizione della gara n°203 del 17.12.2022″.

Per restare nei confini del lecito diremo che NTS Riviera Basket Rimini ha “appreso la notizia con notevole disappunto” tant’è che si dovrà tornare a Torino il 25 febbraio 2023 a giocare l’intera partita dall’inizio.

Una bel danno non solo per il risultato sportivo, ma per tutto ciò che comporta una trasferta per una squadra in carrozzina.

Così la partita casalinga di domenica 19 febbraio alla CARIM, proprio contro HB UICEP Torino IST Fisicoterapico avrà un sapore particolare, i nostri ragazzi andranno in campo ancora più determinati del solito e decisi a fare bottino pieno senza troppe discussioni. Senza dubbio Rimini è più talentuosa, i piemontesi ne hanno vinte una su cinque disputate, ma sono bravi difensori, gli unici a concedere solo 55 punti a NTS Riviera Basket Rimini e non sarà facile avere ragione dei neroverdi per due volte consecutive nel giro di una settimana.

Fondamentale essere presenti alla CARIM in via Cuneo, 11 a Rimini, dove NTS Riviera Basket Rimini vi aspetta alle ore 15:00 per sostenerli con la massima intensità possibile.

Ufficio Stampa Riviera Basket Rimini

Daniele Bacchi